Santa Fe: la tropa de Patricia Bullrich asume que se queda afuera de la lista libertaria para Diputados

El grupo tiene dos grandes referentes en la Bota . Uno es Federico Angelini , exdiputado y funcionario de Bullrich en el Ministerio de Seguridad . El otro, José Núñez , diputado que accedió a su banca de la mano de la entonces candidata a presidenta. Alguna vez de vínculo directo con Mauricio Macri -no está claro si continúa siendo así-, son quienes condujeron los hilos del PRO en Santa Fe durante años y, cuando Maximiliano Pullaro llegó a la Casa Gris , resistieron todo lo que pudieron el embate de Gisela Scaglia en la interna amarilla. No tuvieron éxito.

Esa derrota, que data de hace un año, es clave para entender el escenario de hoy. El grupo perdió el control institucional del sello PRO en su disputa con la vicegobernadora y no puede sentarse a ofrecerlo para una alianza, como pasó en la provincia de Buenos Aires . Tampoco tiene un nombre fuerte, un candidato ganador que le asegure a La Libertad Avanza un triunfo arrasador. “Las listas las va a armar Romina Diez y, sinceramente, no creo que nos dé mucho lugar”, asume resignado un operador bullrichista.

La versión que viene corriendo con más fuerza en el ecosistema libertario es que Diez, a quien le quedan dos años de mandato, vuelva a ser candidata a diputada y encabece el casillero violeta en la boleta única correspondiente al oficialismo. No sería la única figura provincial de La Libertad Avanza que se animaría a hacer eso para que no crezcan otras figuras que disputen el control del espacio. El resto de la tira sería compuesta por figuras libertarias paladar negro. Hasta Gabriel Chumpitaz se tuvo que resignar a no tener lugar e irá por afuera.

Federico Angelini y Romina Diez, un vínculo difícil

Que la mano venga difícil no significa que el bullrichismo santafesino se de por perdido. Así se explica que no haya dardos venenosos contra Diez. No quieren terminar de dinamitar un vínculo que ya es difícil en pos de dejar abierta, aunque sea, una ventana. No son pocos los ex PRO que están en la misma situación en todo el país, muchos de ellos con bancas en el Congreso, y ante el futuro complicado empiezan a poner en duda, tibiamente, su apoyo a las iniciativas del Gobierno. “Se piensan que los vamos a seguir siempre porque no nos queda otra y se equivocan”, repiten.