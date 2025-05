Santa Fe: la entrega de diplomas a los constituyentes anticipó cómo será la Convención

Allí también se la pudo ver a una exultante Alejandra “Locomotora” Oliveras. Con sus actitudes, la boxeadora marcó la diferencia como outsiderrespecto al resto de la política. Hasta se animó a bailar mientras caminaba para atender a los medios. Eso sí: cuando llegó, fue de las primeras en saludar afectuosamente al gobernador Pullaro.

Locomotora.png Alejandra Locomotora Oliveras recibió su diploma de convencional constituyente

Ausencias: las recurrentes y las sorprendentes

Lo que también llamó la atención fueron las ausencias, de peso y transversales a todos los partidos. Por ejemplo, el peronismo aportó dos: su primer candidato a convencional, Juan Monteverde, y la exvicegobernadora Alejandra Rodenas. No fueron los únicos: Germana Figueroa Casas, quien secundó a Pullaro en la lista de Unidos, tampoco asistió.

Sin embargo, la ausencia que más ruido causó es la de Amalia Granata. Ya no es extraño encontrarse con que la diputada provincial no asiste a eventos de este estilo, que atraviesan a toda la política. Casi que parece una decisión adrede: si busca enfrentarse a “la casta”, mejor ni mostrarse con ella. Sin embargo, Felipe Michlig la cruzó por el tema, se lamentó por los que no estuvieron “en un acto tan significativo e importante para el futuro de la provincia”, pero dijo que no le sorprende de “la señora Granata”. “Cuando votamos la ley estaba en Europa”, recordó, mordaz.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1928070670426009858&partner=&hide_thread=false #ReformaConstitucional Santa Fe



A las 10, el Tribunal Electoral entrega los diplomas a los convencionales reformadores electos



@AgustinVissio pic.twitter.com/xCQScPUAEF — LETRA P (@Letra_P) May 29, 2025

El aire acuerdista del peronismo

En el universo peronista se viene respirando acuerdismo. No llega a ser una unidad, el justicialismo atraviesa una crisis que responde a más de una causa y ninguna de ellas fue resuelta aún, pero prima la intención de acordar ciertos lineamientos básicos en el marco de la Convención para que las coincidencias se impongan a las diferencias. Traducción: que el sector oficial que llevó a Monteverde de candidato y el sector disidente de Marcelo Lewandowski se muevan en tándem.

LewandowskiCapoccetti.jpg Marcelo Lewandowski y su segunda, María Victoria Capoccetti.

Algo de esa sintonía se pudo apreciar en la entrega de diplomas. “Vamos a trabajar para que un sector que tenga la mayoría no se lleve puesta la Convención”, dijo Lewandowski cuando le tocó hablar frente a los micrófonos. Estuvo junto a María Victoria Capoccetti, la flamante convencional electa que lo acompañó en la lista. Ella fue aún más directa: “Hay diálogo”, reconoció, y auguró que “los consensos van a estar porque los principios son los mismos”.