El peronismo o Maximiliano Pullaro, una polarización a medida

La estrategia es arriesgada. Una discusión constante entre dos fuerzas de la política tradicional intentando ignorar a una tercera, outsider y ascendente, se parece mucho a la lógica que gobernó la campaña de cara a las últimas presidenciales y no salió bien: el presidente terminó siendo Javier Milei . Sin embargo, hay diferencias. Por ejemplo, el gobierno de Pullaro está mucho mejor considerado por el electorado que aquel de Alberto Fernandez y el peronismo -en este caso- es opositor e intenta vender algo nuevo con la figura de Juan Monteverde a la cabeza.

El pacto tácito de la política tradicional de Santa Fe

Lo llamativo es que el peronismo se prende al juego, al menos en Rosario. Un operador importante de Unidos, días después de las primarias, pintaba un panorama sombrío: creía que Monteverde y Juan Pedro Aleart, candidato libertario, polarizarían entre sí. “Si son inteligentes y pasa eso, Carolina no llega a los 15 puntos”, reflexionó. Sin embargo, aún no pasó. No sólo porque Aleart aún ni siquiera comenzó su campaña, sino porque el concejal aliado al peronismo que va por su reelección también parece haber elegido a Unidos como rival.