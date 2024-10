Santa Fe: el PJ se despega de la puja entre CFK y Ricardo Quintela para preservar la unidad local

La unidad le costó tanto al peronismo de Santa Fe que, ante una eventual competencia a nivel nacional, las tribus prefieren despegarse –al menos por ahora– para preservar el acuerdo de pago chico. Dentro del partido hay sectores que jugarían con Cristina Fernández de Kirchner y otros con Ricardo Quintela , pero no es intención del PJ definirse por alguna lista.

“No tiene ningún sentido una interna a nivel nacional, hay que lograr los consensos y acuerdos, esto es con todos adentro. Aparte, sabemos como terminan las internas, que se dice que son prolijas, respetuosas, pero no en la mayoría de los casos”, afirmó Cornaglia a Letra P .

Santa Fe, sin jefes

Eso impacta en la interna del PJ santafesino, pero no en la posibilidad de que la balanza se incline hoy para uno u otro lado. El quintelismo no tiene en Santa Fe el aval absoluto del partido, como tampoco lo tiene el cristinismo.

No obstante, la convivencia entre un peronismo de corte tradicional y el kirchnerismo no es algo propio de Santa Fe, sino que se replica en casi todas las provincias donde K y no K debieron tragarse sus cuestiones para sobrevivir juntos. Aún en un escenario de crisis aguda y extrema, el PJ provincial se abrazó a una unidad en la diversidad.

En ese marco, con seguridad, Santa Fe no va a ser el partido provincial que le otorgue un apoyo formal a Quintela. Si Cornaglia quisiese estampar ese aval, sabe desde el vamos que representa una ruptura interna. “El nuevo Consejo Ejecutivo nació de la unidad de todos los sectores, tenemos que ser respetuosos si pretendemos que esa unidad continúe”, blanqueó Cornaglia, y añadió, salomónico: “nadie puede negarle a Cristina su capacidad de conducción, como tampoco a Quintela”.