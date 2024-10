Quiénes son los socios de Ricardo Quintela para pelearle la conducción del PJ a CFK

El panorama norteño no es fácil por las particularidades propias del territorio. Con el PJ intervenido en Corrientes y Jujuy , la apuesta a no arriesgar la unidad provincial se impone en la estrategia de Catamarca y Tucumán . Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo podrían contarse dentro de un eventual armado que discuta el liderazgo de la dos veces presidenta, pero las estructuras partidarias son conducidas por Lucía Corpacci y Juan Manzur . La exgobernadora es muy cercana a Cristina y el tucumano terminó más cerca de ese sector porque Jaldo se convirtió al peronismo libertario.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1843336185071997222&partner=&hide_thread=false #Peronismo El PJ de Salta envió una carta demostrando su apoyo a la candidatura de Ricardo Quintela pic.twitter.com/DRwCoRwdNR — LETRA P (@Letra_P) October 7, 2024

La cautela de Jaldo es tal que decidió no recibirlo cuando la gira federal del riojano pasó por su provincia. “Yo me puse a disposición de lo que él pueda necesitar en su estadía en nuestra provincia, pero él venía como candidato a presidente del PJ y no como gobernador”, argumentó.