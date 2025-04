Santa Fe: el ausentismo enciende alertas rumbo al 13A

La elección es la primera del año en el país, rasgo que redunda en desconocimiento de las características de la elección. Sobre ese punto, hay un malestar profundo en la oposición por la baja publicidad oficial al respecto. Es que no abunda la difusión sobre la existencia de tres boletas únicas en el sistema (una para convencionales distrito único, otra para departamentales y la última para concejales). “La gente no sabe qué se vota y eso no es casual”, le pegó el primer candidato de la alianza que lidera el PJ, Juan Monteverde, a Pullaro en la semana.