Polémica en Santa Fe: Amalia Granata contrató de asesor a su marido

La diputada provincial de Santa Fe y candidata a convencional constituyente Amalia Granata quedó en el ojo de la tormenta al admitir que su marido, Leonardo Squarzon , es su asesor en la Cámara de Diputados de la provincia. “No me da el cuerpo para ir a todas las reuniones”, admitió la postulante filo libertaria.

Granata se vio envuelto en una polémica no menor porque tener a su marido de asesor no se condice con su relato anti casta política. Es moneda corriente en sus discursos la crítica a cualquier dirigente, sobre todo oficialista, que “acomode” o tenga familiares y amigos entre sus filas.

“No me da el cuerpo para ir a todas las reuniones, a todos los lugares y va él, me filtra un montón de situaciones y me cuida”, arrancó Granata en canal 13 de Buenos Aires, en un programa de chimentos, formato al que suele visitar en diversas señales.