Santa Fe: en modo campaña, Bullrich bancó candidatos de LLA y cruzó a Pullaro por la reelección

La Libertad Avanza cuenta los días para su estreno electoral con sello propio en Santa Fe y Patricia Bullrich desembarcó en Rosario para bancar candidatos y exhibir logros en seguridad. Se mostró junto a Juan Pedro Aleart y Nicolás Mayoraz , mientras que no hubo contactos con el gobernador Maximiliano Pullaro , al que criticó por la reforma que habilitaría su reelección.

Como anticipó Letra P , la ministra de Seguridad de la Nación llegó este jueves a Rosario y anunció la segunda etapa del Plan Bandera , principal herramienta de la que se vale la gestión de Javier Milei para dar cuenta de la mejora en los índices de seguridad de un año a esta parte. "En enero de 2024 no escuchábamos otra cosa más que lágrimas, negocios que cerraban, familias que se querían ir. Hoy ha vuelto a tener una vida social, cultural, económica. Nos llena de orgullo este programa que el presidente Milei planteó y plantea siempre", inició su alocución, reafirmando además que la presencia de fuerzas federales sigue vigente, con aproximadamente 1500 efectivos.

Con el anticipo de que Rosario será declarada como la primera Zona de Investigación Especial en el marco de la Ley Antimafia, se rodeó de las caras que estarán en las boletas a convencional constituyente el próximo 13 de abril y dejó una foto más allá de las palabras. En ese sentido, fuentes del gobierno provincial y de la Municipalidad de Rosario confirmaron que no hubo invitaciones ni avisos sobre la presencia de la ministra. "En esta oportunidad no", había anticipado a Cadena 3 Rosario esta mañana la funcionaria al ser consultada por un posible encuentro con Pullaro. No obstante, de ambos lados recalcan la buena sintonía a la hora del trabajo en seguridad.