Maximiliano Pullaro: "El objetivo es que Unidos tenga más de 30 convencionales"

-La oportunidad que tenemos en este momento no es discutir el pasado, sino discutir un nuevo contrato social que mire al futuro de Santa Fe . Yo quiero incluir principios, valores, pero también una forma de gestionar nuestra provincia.

-Es fundamental materializar el equilibrio fiscal para pelear contra los populismos o contra los posibles populismos. En muchas oportunidades los populismos llenaron de ñoquis las empresas públicas y al Estado y después es muy difícil administrarlo. Entonces el equilibrio fiscal es fundamental. También las instituciones de seguridad y justicia que no nos permitan retroceder ni perder el espacio que les hemos ganado a las organizaciones criminales.

-Se refiere a las estadísticas de 2024.

-El año pasado fue el menos violento de los últimos 25 años en la provincia y eso indudablemente fue porque se cambió la mirada garantista y zaffaroniana que había de los delincuentes. Los presos y delincuentes no son víctimas de un sistema social injusto que los ubica en ese lugar y la cárcel solamente los tiene que resocializar. La cárcel los tiene que controlar para que no vuelvan a cometer nuevos delitos. Desde ese lugar, pensar un sistema de seguridad pública tiene que estar materializado en la Constitución.

-¿Qué otros temas quiere ver incorporador en la reforma?

-Queremos terminar con los privilegios como los cargos hereditarios en empresas públicas. Queremos terminar con los fueros parlamentarios: no puede ser que un legislador, por ser legislador, no pueda ser investigado y detenido. Queremos incorporar la ficha limpia para que los corruptos no puedan ser candidatos. Queremos una Constitución moderna que mire el futuro.

-¿Es central en la reforma la reelección del gobernador?

-Unidos para Cambiar Santa Fe es el único espacio político que está planteando estos conceptos. Decimos no a las reelecciones indefinidas, proponemos una sola reelección para todos los cargos en la provincia de Santa Fe. No todos sentimos que sea correcto que una persona pueda mantenerse en el mismo cargo 20 o 30 años, en el Concejo, en la Cámara de Diputados, senadores, intendentes o presidentes comunales. Una reelección y directamente tenés que cambiar de cargo o volver al sector privado. Obviamente, las elecciones de los presidentes comunales tienen que ser cada cuatro años y no tiene que haber elecciones de medio término en la provincia. Todo eso reduciría el gasto político.

La reelección, tema uno en Santa Fe

-¿Para usted es un tema central la reelección para el cargo de gobernador?

-No, el gobernador tiene que tener una reelección. No particularmente para mí, eso lo evaluará primero el frente y posteriormente la sociedad. A veces se subestima mucho a la sociedad, decir que la Constitución va a dar la reelección. Lo que va a dar tal vez es una facultad y esa facultad la va a decidir la gente. Si nosotros resolvemos los problemas de educación, los problemas de seguridad, los problemas de obra pública, la gente va a acompañar a un modelo de gestión. Y si no, va a votar a otro.

-¿Es el único integrante de Unidos que puede continuar este modelo en 2027?

-Unidos es un modelo, una forma de hacer las cosas, que se basa en el equilibrio fiscal, que se basa en haber puesto orden en el Estado. Fíjese que fue la primera vez en 14 años que las clases empezaron el día que tenían que empezar en la provincia, que puso orden a las fuerzas de seguridad, orden a la calle y orden a la cárcel. Que logramos avanzar y empezar con un plan ambicioso de obra pública, con lo cual hay muchos dirigentes de Unidos, de los diferentes partidos políticos, que pueden ser el próximo reemplazo a la gobernación.

-¿Nombres?

-Bueno, hay muchos, tenemos muchos dirigentes muy importantes, ministros, legisladores, representantes de los partidos políticos.

Los votos de Maximiliano Pullaro?

-En 2023, en una gran elección, sacó más de un millón de votos en la provincia, ¿es una cifra que se puede repetir?

-No, no, no es tampoco el objetivo, porque esto es más parecido a una elección primaria. Estimo que va a ser una elección más parecida a la primaria, que saqué 510 mil votos, espero obviamente sacar algunos más, pero el millón de votos se dio en una elección en la cual yo competí contra tres candidatos más y en esta compito contra 13 candidatos más, con lo cual es una elección mucho más dispersa. El objetivo es que Unidos pueda tener más de 30 convencionales y después, en un marco de acuerdo con las diferentes fuerzas políticas y con mucho diálogo, vamos a tener una mejor Constitución.

-Si Unidos llega a las 35 convencionales ya tiene la mayoría más uno.

-Es difícil. Obviamente que uno siempre cuando compite quiere tener la mayor cantidad de personas que representen los valores y principios que uno representa o en los que uno cree. Para nosotros no es menor hacer una buena elección, una gran elección, que no hacerla. Ahora, los pies sobre la tierra siempre, ¿no? Entendemos que una buena elección sería constituirnos como la primera minoría sólida en la provincia y que esa minoría sólida nos permita diálogo y tener una muy buena Constitución.

-Hay una oposición variopinta en la provincia, libertarios, filolibertarios, peronistas partidos en tres. Si Unidos no llega a los 35 convencionales, ¿encontrará aliados?

-Sí, lo haremos por tema. Hay temas en los que tendremos mayores niveles de acuerdo con algún sector que ingrese a la Convención. Hay temas que tendremos mayores acuerdos con otros. Lo importante es que Unidos sea una primera minoría muy sólida. Si es una mayoría, indudablemente mejor, pero siendo una primera minoría sólida con más de 30 convencionales o alrededor de 30 convencionales, nos va a permitir trabajar muy bien con el resto de las fuerzas políticas.

Pin pon con el gobernador de Santa Fe

-Para cerrar le pido un concepto sobre diferentes figuras provinciales y nacionales. Omar Perotti

-Es una persona con la que tuve muchas diferencias mientras fue gobernador. Están a la vista la forma de gestionar y de mirar la gestión pública, pero con él tuve mucho diálogo desde el día que gané la gobernación, de la misma manera que con el exgobernador Antonio Bonfatti. Tengo una muy buena relación en este momento con los exgobernadores de la provincia.

-Gustavo Valdés

-Es brillante, tiene mucho futuro. Es una persona que tiene mucha claridad conceptual sobre el rumbo de su provincia y sobre el rumbo de la Argentina. Después de la elección en Corrientes, en la que va a demostrar un liderazgo muy claro en su provincia, va a tener que jugar un rol dentro del radicalismo para ayudar a ordenarlo.

-Martín Llaryora

-Es una persona extraordinaria, hiperactiva, muy trabajadora. Me siento muy identificado con el modelo de Córdoba y la forma de gestionar que tienen los cordobeses. Venimos de tradiciones políticas distintas, pero defendemos lo mismo. Defendemos el fortalecimiento del sistema productivo, nosotros en Santa Fe y ellos en Córdoba.

-Rogelio Frigerio

-Un dirigente brillante que tiene mucho futuro en el plano provincial, pero también en el plano nacional. Es el dirigente o el gobernador que todos consultamos por la experiencia y la claridad conceptual que tiene.

-Martín Lousteau

-Tiene profundas convicciones. En este momento es uno de los pocos dirigentes de la Argentina que se atreve a decir lo que piensa y argumentar por qué lo piensa sin especular en ningún momento. Tal vez hoy parezca que está poniendo en juego su capital político, pero cuando todo esto pase, todo su posicionamiento político le va a dar un prestigio y un caudal electoral que hoy no lo estamos pudiendo medir.

-Mauricio Macri

-Fue el mejor presidente que tuvimos, al menos en este siglo, si no lo nombraría a Raúl Alfonsín. Defendió las instituciones, defendió la república y armó una coalición política muy importante. Todavía tiene mucho para darle a la construcción política de la República Argentina.

-Patricia Bullrich

-Es una amiga entrañable con la que trabajamos juntos en momentos muy duros. En 2015, 2019, obviamente en seguridad. Yo la acompañé para que pudiera ser presidenta. No nos salió y hoy estamos trabajando juntos, me siento muy respaldado por ella.

-Santiago Caputo

-Tuve algunas charlas con él. Es muy inteligente, muy perspicaz, tiene mucho poder en el gobierno nacional.

-Karina Milei

-Hablé en muy pocas oportunidades con ella. Es una persona que influye mucho sobre su hermano.

-Javier Milei

-A veces parece distante o agresivo por sus declaraciones, pero en el trato personal es una persona muy cercana y muy agradable. Logró resolver el principal problema que tenía nuestro país, la inflación. Bajó la tasa de interés, bajó el riesgo país, más allá de lo que está sucediendo en este momento. Tiene una inmensa oportunidad de mirar al interior productivo y no sólo centrarse en el mundo financiero, sino empezar a pensar que Argentina sale si logramos producir más, si logramos crecer y si logramos generar empleo. Con estabilidad y mayores niveles de crecimiento económico, Argentina realmente es imparable.