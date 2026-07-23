Paritarias en Santa Fe: ATE y UPCN aceptaron la propuesta de Pullaro y los gremios docentes van por el rechazo

Paritarias en Santa Fe: ATE y UPCN aceptaron la propuesta de Pullaro y los docentes se encaminan al rechazo

El gobierno de Santa Fe consiguió este jueves el aval de ATE y UPCN para aplicar la pauta salarial del segundo semestre. El respaldo de ambos sindicatos despejó las negociaciones paritarias con la administración central, mientras todas las miradas quedaron puestas sobre los gremios docentes, que definirán por la tarde y se encaminan hacia un nuevo rechazo.

El resultado no sorprendió. Apenas recibieron la oferta, los dirigentes de las dos organizaciones habían dejado señales claras de conformidad. Jorge Molina , de UPCN, la calificó como “considerable”, mientras que Marcelo Delfor , de ATE, sostuvo que era una propuesta “razonable” para el contexto económico.

La oferta oficial recibió un respaldo holgado en ambos sindicatos. En UPCN , el 69% de los afiliados acompañó la propuesta de aumentos y el 31% votó en contra. Por el lado de ATE , la aprobación alcanzó el 61% frente a un 28,5% de rechazo.

El acuerdo contempla incrementos mensuales del 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y 1,5% en noviembre y diciembre. A eso se suman mínimos garantizados que comienzan en $80.000 y llegan a $180.000 a fin de año, con incidencia en el aguinaldo.

Según los gremios, el esquema permitirá que la mayoría de los empleados de menores ingresos obtenga una mejora de bolsillo superior al 15%, aunque el aumento general sea del 10,1%. También se compensará a quienes hayan cerrado el primer semestre con subas inferiores al 17,1% de inflación.

Además, destacaron el compromiso de revisión ante un eventual desfasaje inflacionario y la convocatoria a una paritaria técnica para el 5 de agosto. Allí se discutirán reclamos sectoriales vinculados con enfermería, suplementos, titularizaciones y confirmaciones de cargos.

ATE Rosario rechazó en masa, pero quedó en minoría

La postal fue muy distinta en Rosario. Según difundió la conducción de la seccional —enfrentada al oficialismo sindical provincial—, el 95,2% de los afiliados votó contra la propuesta salarial en la ciudad y el 74,8% se pronunció además por impulsar un paro provincial.

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La regional calificó el esquema de mínimos garantizados como una “triple estafa” y advirtió que achata la escala salarial, desfinancia la obra social y la Caja de Jubilaciones y perjudica especialmente a los pasivos.

El rechazo rosarino, sin embargo, no alcanzó para torcer la decisión provincial. La aceptación se impuso con el respaldo de los demás departamentos y, sobre todo, de Santa Fe capital, el distrito con mayor peso entre los trabajadores de la administración central.

Amsafe se encamina al rechazo y Sadop podría acompañar

Aunque las votaciones departamentales continuarán hasta la tarde y el resultado provincial se conocerá este viernes por la mañana, en Amsafe prácticamente no hay margen para una aceptación.

Tras la reunión de la Paritaria Provincial Docente, quedó claro que el Gobierno de Santa Fe no entiende este ámbito como un verdadero espacio de negociación colectiva. pic.twitter.com/JnuofaHbHp — Rodrigo Alonso (@rodrigom_alonso) July 21, 2026

Tanto en Rosario como en Santa Fe capital, los dos nodos con mayor cantidad de docentes, ni siquiera se presentaron mociones que contemplaran la posibilidad de avalar la propuesta de aumentos del gobierno provincial.

Así, la conducción del gremio deberá relevar los resultados y definir los pasos a seguir, pero todo indica que el rechazo será la posición dominante. No es una novedad: la relación entre los sindicatos docentes y Maximiliano Pullaro arrastra una tensión sostenida desde el comienzo de la gestión.

En Sadop esperan una resolución en la misma línea. Su secretario general, Pedro Bayúgar, ya lo había advertido: “No es el salario que nosotros pretendemos”.