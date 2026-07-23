Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
PULSEADA SALARIAL

Paritarias en Santa Fe: ATE y UPCN aceptaron la propuesta de Pullaro y los gremios docentes van por el rechazo

Como en febrero, los sindicatos estatales acompañaron la política salarial oficial. En Educación, la votación se resolvía este jueves por la tarde.

Por Letra P | Periodismo Político
Paritarias en Santa Fe: ATE y UPCN aceptaron la propuesta de Pullaro y los docentes se encaminan al rechazo

Paritarias en Santa Fe: ATE y UPCN aceptaron la propuesta de Pullaro y los docentes se encaminan al rechazo

El gobierno de Santa Fe consiguió este jueves el aval de ATE y UPCN para aplicar la pauta salarial del segundo semestre. El respaldo de ambos sindicatos despejó las negociaciones paritarias con la administración central, mientras todas las miradas quedaron puestas sobre los gremios docentes, que definirán por la tarde y se encaminan hacia un nuevo rechazo.

Notas Relacionadas
Paritarias en Santa Fe: el gobierno no habló de plata, pero los gremios docentes ya levantan la guardia
PULSEADA SALARIAL

Paritarias en Santa Fe: el gobierno no habló de plata, pero los gremios docentes ya levantan la guardia

Por  Letra P | Periodismo Político

El resultado no sorprendió. Apenas recibieron la oferta, los dirigentes de las dos organizaciones habían dejado señales claras de conformidad. Jorge Molina, de UPCN, la calificó como “considerable”, mientras que Marcelo Delfor, de ATE, sostuvo que era una propuesta “razonable” para el contexto económico.

Qué aceptaron ATE y UPCN en las paritarias de Santa Fe

La oferta oficial recibió un respaldo holgado en ambos sindicatos. En UPCN, el 69% de los afiliados acompañó la propuesta de aumentos y el 31% votó en contra. Por el lado de ATE, la aprobación alcanzó el 61% frente a un 28,5% de rechazo.

View this post on Instagram

El acuerdo contempla incrementos mensuales del 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y 1,5% en noviembre y diciembre. A eso se suman mínimos garantizados que comienzan en $80.000 y llegan a $180.000 a fin de año, con incidencia en el aguinaldo.

Según los gremios, el esquema permitirá que la mayoría de los empleados de menores ingresos obtenga una mejora de bolsillo superior al 15%, aunque el aumento general sea del 10,1%. También se compensará a quienes hayan cerrado el primer semestre con subas inferiores al 17,1% de inflación.

Además, destacaron el compromiso de revisión ante un eventual desfasaje inflacionario y la convocatoria a una paritaria técnica para el 5 de agosto. Allí se discutirán reclamos sectoriales vinculados con enfermería, suplementos, titularizaciones y confirmaciones de cargos.

ATE Rosario rechazó en masa, pero quedó en minoría

La postal fue muy distinta en Rosario. Según difundió la conducción de la seccional —enfrentada al oficialismo sindical provincial—, el 95,2% de los afiliados votó contra la propuesta salarial en la ciudad y el 74,8% se pronunció además por impulsar un paro provincial.

View this post on Instagram

La regional calificó el esquema de mínimos garantizados como una “triple estafa” y advirtió que achata la escala salarial, desfinancia la obra social y la Caja de Jubilaciones y perjudica especialmente a los pasivos.

El rechazo rosarino, sin embargo, no alcanzó para torcer la decisión provincial. La aceptación se impuso con el respaldo de los demás departamentos y, sobre todo, de Santa Fe capital, el distrito con mayor peso entre los trabajadores de la administración central.

Amsafe se encamina al rechazo y Sadop podría acompañar

Aunque las votaciones departamentales continuarán hasta la tarde y el resultado provincial se conocerá este viernes por la mañana, en Amsafe prácticamente no hay margen para una aceptación.

Tanto en Rosario como en Santa Fe capital, los dos nodos con mayor cantidad de docentes, ni siquiera se presentaron mociones que contemplaran la posibilidad de avalar la propuesta de aumentos del gobierno provincial.

Así, la conducción del gremio deberá relevar los resultados y definir los pasos a seguir, pero todo indica que el rechazo será la posición dominante. No es una novedad: la relación entre los sindicatos docentes y Maximiliano Pullaro arrastra una tensión sostenida desde el comienzo de la gestión.

En Sadop esperan una resolución en la misma línea. Su secretario general, Pedro Bayúgar, ya lo había advertido: “No es el salario que nosotros pretendemos”.

Temas
Notas Relacionadas
Segunda reunión de paritarias entre funcionarios de Maximiliano Pullaro y representantes de los gremios docentes de Santa Fe.
PULSEADA SALARIAL

Paritarias: el gobierno de Santa Fe respaldó el nivel de los salarios docentes con datos oficiales

La administración provincial rechazó las críticas sindicales, defendió la evolución de haberes y sostuvo que el distrito se ubicó entre los mejores del país.
Paritarias en Santa Fe: los gremios docentes en pie de guerra contra la propuesta de aumentos del gobierno
PULSEADA SALARIAL

Paritarias en Santa Fe: la oferta de Pullaro divide a los gremios estatales, con los docentes en pie de guerra

Amsafe y SADOP cuestionaron al Ejecutivo por difundir la propuesta antes de la reunión: "Es vergonzoso". ATE y UPCN, cerca del acuerdo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Axel Kicillof durante su última visita a Córdoba
Discusión 2027

Se enfría la avanzada de Kicillof en Córdoba y sus armadores reclaman definiciones

Por  Luis Zegarra
El FBI amplía la investigación sobre la AFA y busca reconstruir supuestos desvíos de fondos
TODO MUNDIAL ES POLÍTICO

El FBI amplía la investigación sobre la AFA y busca reconstruir supuestos desvíos de fondos

Por  Letra P | Periodismo Político
El actor Samuel L. Jackson acusó a la Argentina de ser el país más racista del mundo. 
TODO MUNDIAL ES POLÍTICO

La Argentina cancelada y la máquina de hacer quilombo

Por  Juan Rezzano
Una imagen construida para convocar a no alentar en el Mundial por Argentina, señalado como el país más racista del mundo. 
TODO MUNDIAL ES POLÍTICO

El país más racista del mundo

Por  Martín Caparrós