Santa Cruz: investigado por abuso, el jefe de bloque de Claudio Vidal quedó en la cuerda floja

“Estoy tranquilo, no me refugio en los fueros. Espero que la justicia actúe como corresponde y esté a la altura de las circunstancias”, dijo el acusado, uno de los hombres de mayor confianza del gobernador.

Desde 28 de Noviembre, Españón se convirtió en uno de los primeros apoyos fuertes que recibió el gobernador en el ascenso político que lo llevó a la cima del poder provincial. Al frente de una de las ciudades mineras más importantes del sur provincial, supo construir una relación consistente con los trabajadores de la industria del carbón, que tenían una conexión directa con Vidal, por entonces al frente del Sindicato de Petroleros y Gas Privado.

Embed - Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz on Instagram: "Fernando Españón renunció a sus fueros y se puso a disposición de la justicia En un hecho político sin precedentes en Santa Cruz, el diputado provincial Fernando Españón, quien continuará en su banca, renunció formalmente a sus fueros parlamentarios, apartándose voluntariamente de este privilegio y poniéndose a disposición de la justicia. “Elijo demostrar con hechos concretos que no todos somos lo mismo. Este Gobierno fue elegido por el pueblo santacruceño que pidió un cambio y este gesto es una muestra más de ello”, afirmó. Además, remarcó: “Estoy tranquilo, no me refugio en los fueros. Espero que la justicia actúe como corresponde y esté a la altura de las circunstancias”. La totalidad del bloque oficialista Por Santa Cruz respaldó su decisión, y Españón continuará desempeñándose como presidente del bloque."