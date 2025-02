Santa Cruz: Claudio Vidal fue insultado y abucheado durante su visita a una planta pesquera

Embed - La Opinión Austral on Instagram: " TENSO MOMENTO: INSULTARON A CLAUDIO VIDAL EN UNA PESQUERA El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue abucheado e insultado durante su visita a la ex planta pesquera Barillari en Caleta Olivia. Un grupo de trabajadores cooperativistas le reclamó su ausencia durante el conflicto en la planta y cuestionó las negociaciones con inversores chinos. "Ahora venís a buscar la fotito", le gritaron. RECHAZO Y LLAMADO AL DIÁLOGO El bloque de diputados "Por Santa Cruz" emitió un comunicado repudiando las agresiones y llamó a la unidad: "La violencia no nos hará retroceder en el sueño de una Santa Cruz con desarrollo y oportunidades". VIDAL RECIBIÓ A LA EMPRESA CHINA HONG DONG Mientras tanto, en Puerto Deseado, el gobernador recorrió el puerto junto a empresarios de Hong Dong, quienes evalúan nuevas inversiones en la industria pesquera, energías renovables y hasta una fábrica de calzado. ¿Qué opinás sobre esta situación? #SantaCruz #Pesca #ClaudioVidal #CaletaOlivia"

View this post on Instagram A post shared by La Opinión Austral (@laopinionaustral)