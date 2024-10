Santa Cruz: Claudio Vidal echó a Julio Gutiérrez y movió el gabinete en medio del escándalo

Claudio Vidal pidió disculpas

El caso que involucra al ahora exministro de Trabajo generó fuertes repercusiones. El gobernador pidió disculpas públicas por la situación en la que se vio envuelto el funcionario, aclarando: “Más allá de que hay cosas que no son reales, creo fielmente que el ministro no es responsable directo”. Sin embargo, Vidal fue enfático en la necesidad de un equipo con total transparencia, asegurando que no defenderá "lo indefendible".