Gabinete silencioso

El día que se enteró que uno de sus funcionarios organizó una reunión privada con periodistas para dar detalles de su programa de gestión en un área hipersensible del ministerio, Pettovello -exproductora de programas radiales- puso el grito en el cielo y ordenó a todo su gabinete mantener un estricto hermetismo. Eso implicó no sólo dejar de hablar -en on y en off the record- para centralizar todo a través de la vocera oficial, de sobrada experiencia en comunicación institucional por haber pasado por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, sino también auditar la agenda de cada uno de sus secretarios.