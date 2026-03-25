San Miguel: tras ganar la interna del peronismo, Larroque quiere poner la candidata a intendenta

Después de haber ganado la interna del PJ de San Miguel con su candidato, Santiago Fidanza , el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque , impulsa a una dirigente de su tropa para que sea la próxima candidata a intendenta del peronismo en ese municipio. Se trata de Bernarda Meglia , subsecretaria de Políticas Sociales de la cartera que conduce.

Quiere que sea ella quien lidere la lista local en 2027 para enfrentar al sector que lidera Joaquín de la Torre , hoy sin terminal política nacional. Una oportunidad, según marcan desde el peronismo, aunque antes deberán curarse las heridas que siempre dejan las competencias internas, ya que los dos sectores del kicillofismo que compitieron juntos -liderados por Juanjo Castro y Franco Laporta- , son actores claves para enfrentar al oficialismo local que está firme.

Quien blanqueó las intenciones fue el propio Fidanza: “Bernarda es la persona más capacitada hoy para ser intendenta del distrito, es quien se puso al frente de un montón de discusiones en el municipio a la hora de discutir ese proyecto alternativo de ciudad, a la hora también de defender los intereses de nuestros vecinos, a la hora de discutir esa representatividad del peronismo, y creo que lo ha hecho con mucha valentía”, afirmó en una entrevista con el medio local El Primero Noticias.

“Es una persona muy joven, que se está encargando de esa tarea, y la responsabilidad de los que tenemos algún nivel de injerencia en eso es acompañarla, y a eso estamos invitando a todos los compañeros del peronismo”, afirmó y le sumó un agregado de optimismo: "La respuesta que tenemos viene siendo muy buena”.

La funcionaria bonaerense tiene 35 años, es socióloga y referente del espacio Más San Miguel, municipio donde vivió toda su vida. Mientras cursó la carrera en la UBA y trabajaba en un Call Center, en sus tiempos libres militaba en su distrito con actividades comunitarias y apoyo escolar. Su trabajo al lado de Larroque empezó en 2020, ocupando la dirección provincial de Atención Inmediata, cargo que mantuvo hasta 2024 cuando pasó a la subsecretaría de Políticas Sociales.

Fue candidata a concejal en 2023 por Fuerza Patria y en la elección del pasado 15 de marzo por la conducción del PJ local fue candidata y electa como primer Congresal. Este martes, en la marcha por los 50 años del último Golpe Militar, se subió al camión de las Madres junto al gobernador Axel Kicillof, Fidanza y Larroque.

Meglia en el camión de las Madres

Empoderado tras el triunfo en el PJ

El posicionamiento de Maglia por parte del espacio se fortaleció luego del triunfo de Fidanza sobre Juanjo Castro en la interna del PJ de ese distrito, donde no solo se enfrentaron los candidatos sino dos ministros del gabinete de Kicillof: Larroque y Gabriel Katopodis. Al imponerse el primero, el sector avanza con fuerza para quedarse con la candidatura que ya habían pulseado en 2025, pero con derrota.

En la discusión por la candidatura local en la elección legislativa del año pasado, Larroque impulsaba a Meglia para que encabece la lista de concejales locales. No tuvo éxito: Castro, en ese entonces presidente del PJ local, logró imponerse y lideró la nómina. De ese entonces se arrastran las diferencias.

Maglia y Larroque

Luego de ese revés, Larroque consideró que ahora era el turno de su tropa en el PJ, y como Castro no cedió, hubo interna. Al expresidente del PJ lo acompañó otro de los referentes importantes del distrito, Laporta, por lo que el desafío del ministro bonaerense si quiere tener chances en 2027 es lograr juntar las partes luego de una pelea caliente que tuvo fuertes acusaciones cruzadas.

Una oportunidad

En el peronismo de San Miguel creen que la elección de 2027 puede ser una “oportunidad” para arrebatarle el poder local a De la Torre tras veinte años de conducir el municipio, aunque pasando por diferentes sellos partidarios: Frente para la Victoria, Frente Renovador, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

Atualmente, De la Torre no tiene terminal política. Después de alejarse de La Libertad Avanza, tampoco quiso sumarse a la experiencia de Somos en 2025 y decidió competir solo a nivel local con boleta corta y sello propio, Primero San Miguel. Ganó con el 39% de los votos, frente al 32% de Fuerza Patria y el 19% de LLA. En la categoría senadores, Fuerza Patria se impuso ante la lista libertaria, 48% a 44%. Si no se modifica la ley que pone un tope a las reelecciones indefinidas, el actual intendente Jaime Méndez no podrá renovar, es por eso que se especula fuertemente con una posible vuelta de De la Torre al territorio.