Sergio Massa lo empuja para la carrera por la gobernación, pero Andreotti no se mueve de San Fernando

Sergio Massa y Juan Andreotti

Sergio Massa lo menciona en charlas privadas como el nombre que su espacio quiere subir a la superpoblada carrera por la sucesión de Axel Kicillof, pero Juan Andreotti no se mueve de San Fernando. El intendente tiene la mira puesta en retener su distrito y parece cada vez más lejos de la discusión por la gobernación 2027.

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El 12 de abril, Massa llevó a Andreotti a un partido de fútbol en la Quinta de San Vicente, junto a otro pelotón de intendentes peronistas que también suenan para disputar la gobernación: Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y Federico Achaval, de Pilar, entre otros. Después del picado llegó el asado, en la vieja quinta de Perón. La foto buscó poner a Andreotti en la misma vidriera que sus pares con ambición provincial.

La apuesta de Sergio Massa Andreotti es una de las apuestas de Massa en la Primera sección. Intendente de San Fernando desde 2019, llegó al cargo después de acompañar durante casi una década a su padre, Luis Andreotti, en el mismo despacho. Hoy, controla politicamente el distrito y aspira a extender el dominio con una gestión aceitada.

69dc25a738908 En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el 26 de marzo, un periodista le preguntó si sería candidato a gobernador. La respuesta fue esquiva: "Soy parte de un espacio, respondo a un espacio político", dijo, y agregó que lo que tiene que primar son las ideas y los puntos de acuerdo, no los nombres propios.

El propio esquema de San Fernando lo empuja a buscar un nuevo destino. La ley de reelecciones vigente le impide ir por un tercer mandato consecutivo como intendente, lo que en teoría habilita el salto a otro cargo. Pero ese límite legal no se traduce, todavía, en una vocación electoral declarada hacia el palacio platense ubicado en calle 6.

Objetivo San Fernando En el peronismo de San Fernando ya circula el nombre para sucederlo. Eva Andreotti, su hermana, aparece como la carta del espacio para retener la intendencia. La carrera por suceder a Kicillof ya tiene nueve nombres en el peronismo, con distinto nivel de despliegue: Gabriel Katopodis, Julio Alak, Mayra Mendoza, Jorge Ferraresi, Mariel Fernández, Federico Otermín, Federico Achaval, Gustavo Menéndez y Andreotti. El intendente de San Fernando es, de ese grupo, el que menos despliegue público hizo hasta ahora.