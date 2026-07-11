El PRO metabolizó el regreso de Federico Angelini y no descarta sumarlo al menú de candidatos en Rosario

Federico Angelini es parte del gabinete de Pullaro en Santa Fe. ¿Posible candidato en Rosario?

El regreso de Federico Angelini a Santa Fe tras su paso por el gobierno de Javier Milei y su coqueteo con La Libertad Avanza abrió una discusión que, por ahora, nadie quiere dar en público, pero que empieza a ganar espacio en las conversaciones del PRO en la provincia. Muchas voces mencionan la posibilidad de que el exfuncionario nacional vuelva a competir electoralmente y que lo haga en Rosario .

Con varios nombres en carrera para el Palacio de los Leones dentro de Unidos , la lógica electoral ya se activa, aunque por el momento sin definiciones.

Las fuentes consultadas por Letra P coinciden en un punto. Nadie afirma que exista hoy una decisión tomada ni una estrategia diseñada alrededor de la figura de Angelini, tal como sucede con otros dirigentes.

Sin embargo, tampoco aparecen voces que rechacen de plano la chance de que compita en 2027. Por el contrario, dentro del partido amarillo consideran saludable que empiecen a surgir distintas alternativas de cara al turno electoral del año próximo y entienden que Angelini puede integrar ese lote.

La hipótesis comenzó a tomar fuerza a partir de su incorporación al gobierno de Maximiliano Pullaro en el Ministerio de Seguridad provincial, donde quedó a cargo de un área con exposición pública después de haber perdido protagonismo en su última etapa en el Gobierno.

Su llegada a la administración de Pullaro apareció como una continuidad “casi natural”, según dicen en Unidos, luego de su paso por el Ministerio de Seguridad que encabezaba Patricia Bullrich.

Federico Angelini fue un alfil de Patricia Bullrich dentro de la administración mileísta.

Con la reconfiguración del gabinete nacional, Angelini quedó sin espacio en la estructura libertaria y encontró en la gestión santafesina un nuevo lugar desde el cual conservar centralidad política.

En el PRO aseguran que ese movimiento nunca fue leído como un retroceso. "Su desembarco era previsible. Sabíamos que iba a suceder", resume una de las principales referencias del partido, descartando que ese regreso a la política provincial implique haber quedado relegado.

Como ya ocurrió con otros funcionarios del gabinete de Pullaro -entre ellos Gustavo Puccini o Virginia Coudannes- la creciente visibilidad alimenta especulaciones electorales.

Nadie en la Casa Gris confirma esos escenarios, pero tampoco los desmiente. El oficialismo provincial parece cómodo administrando esa incertidumbre, mientras consolida figuras con proyección.

El PRO busca ampliar su oferta de candidatos

Era una incógnita cómo sería recibido Angelini en el partido amarillo en su regreso al terruño luego de su coqueteo con La Libertad Avanza. Algunos suponían que esa identificación podía dejarlo en una situación incómoda dentro de un PRO que intenta reacomodarse tras la fractura nacional. Además, el exfuncionario de Milei sostenía una tensión con la diputada Gisela Scaglia, titular del sello en Santa Fe.

Las consultas realizadas por Letra P muestran otro panorama. El diagnóstico predominante es que el partido necesita fortalecer su oferta electoral y que toda figura con capacidad de competir resulta bienvenida.

"Desde lo electoral puede sumar algún voto vinculado a Patricia (Bullrich), pero todavía no se charló sobre esa posibilidad", admite una de las principales voces partidarias.

"Puede sumar a la discusión de Rosario", agrega. La lógica se repite en otras terminales del PRO. "Está bueno que se hable de posibles candidatos nuestros. Mientras más, mejor", sintetiza otro dirigente consultado.

En ese marco, Angelini pasa a integrar un listado de nombres donde también aparecen la concejala Anita Martínez, el secretario de Cooperación del gobierno provincial Cristian Cunha y otros dirigentes del espacio que podrían disputar protagonismo dentro de Unidos.

El PRO en Santa Fe busca músculo y tener candidatos en ciudades como Rosario.

Nadie, sin embargo, se anima a asegurar quién parte con ventaja. Incluso hacia adentro relativizan cualquier supuesto favoritismo. "La incógnita es si Anita tiene respaldo electoral para hacer lo que quiere. ¿La gente la va a votar?", plantea una fuente partidaria.

El mismo interrogante, reconocen, también vale para Angelini, sobre quien todavía no existen mediciones concluyentes que permitan proyectar competitividad.

Unidos define su estrategia en Rosario

La discusión sobre Angelini termina integrándose a un escenario mucho más amplio que atraviesa a Unidos de cara a 2027. Mientras Pullaro ya dejó trascender que le gustaría ver a Puccini compitiendo por Rosario, tampoco cerró definitivamente la puerta a una eventual continuidad de Pablo Javkin ni a otras alternativas que puedan surgir dentro de la coalición.

El intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro trazan la estrategia electoral de Unidos para Cambiar Santa Fe.

En paralelo, dirigentes del oficialismo siguen imaginando distintos esquemas de ampliación política, aunque la mayoría considera muy difícil que La Libertad Avanza termine integrándose formalmente al frente en Santa Fe.

Algunos dejan una pequeña ventana abierta para acuerdos puntuales en Rosario, pero esa hipótesis continúa siendo, por ahora, claramente minoritaria.

En ese tablero todavía sin definiciones, la irrupción del nombre de Angelini agrega una ficha más a un rompecabezas que recién empieza a armarse.

Su perfil, estrechamente asociado a la agenda de seguridad y a un discurso más duro en materia de orden público, aparece como un activo en una ciudad donde esa temática continúa ocupando el centro del debate político.

La propia experiencia del gobierno provincial alimenta esa lectura. La centralidad que Pullaro le otorgó a funcionarios vinculados con el área de Seguridad, sumada a la exposición que fueron ganando dirigentes como Coudannes, muestra que el oficialismo considera ese terreno uno de sus principales capitales políticos.

Virginia Coudannes, vocera del gobierno de Pullaro, también en el radar electoral.

Por ahora, nadie habla de candidaturas definidas. Tampoco de campañas en marcha. Pero dentro del PRO ya empiezan a mirar el tablero con una lógica distinta. Lejos de clausurar opciones, prefieren que aparezcan nuevos nombres. En esa lista, Federico Angelini dejó de ser solamente un funcionario del gabinete provincial para convertirse, al menos en voz baja, en una posibilidad que nadie está dispuesto a descartar.