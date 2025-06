Rosario: Monteverde bancó a CFK, pero intenta correrla del foco en el sprint final de la campaña

UN FALLO POLÍTICO QUE NO BUSCA JUSTICIA, SINO PROSCRIBIR A CRISTINA. A las ideas hay que vencerlas en las urnas, no en los tribunales. pic.twitter.com/KTgbZTIot5

A 70 años del bombardeo, no queremos que la historia se repita. Acá estamos en las calles defendiendo la democracia que nos merecemos, libre y sin proscripciones de ningún tipo. Seguimos luchando sin miedo por la Argentina que necesitamos. pic.twitter.com/zRCL7gES6F — Juan Monteverde (@juanmonteverde) June 18, 2025

La contraofensiva de Juan Monteverde

En estricto off the record, en Ciudad Futura reconocen que para el tramo final de la campaña el desafío es que Monteverde no quede pegado a la presidenta del PJ en medio del vendaval judicial y por eso buscó correr el foco hacia sus adversarios, denunciando un pacto entre la tropa libertaria y el intendente Pablo Javkin.

“Tienen la misma jefa (por Patricia Bullrich), que viene a la ciudad y no sé cómo hará para dividir su apoyo entre el intendente y su candidato”, chicaneaban en Ciudad Futura en el día previo al arribo de la ministra de Seguridad a Rosario el jueves. Finalmente, Bullrich posó únicamente junto al exconductor de televisión. “Aleart y Labayru pescan votos en la misma pecera”, enfatizan. Además, remarcan como dato fundamental la confirmación de la alianza entre La Libertad Avanza, el PRO y parte de la UCR para las elecciones bonaerenses.

De cualquier modo, para la tropa de Monteverde la condena a CFK también es vista como una buena oportunidad para solidificar la convergencia entre Ciudad Futura y el peronismo. A diferencia de las rispideces que se exhibieron en los días previos a las elecciones de 2023, donde se estrenó la vigente alianza, esta vez no salieron a flote reproches del PJ y creen que el rechazo a la resolución de la Corte se puede traducir en las urnas con votos para Monteverde. “El mejor apoyo que podemos brindarle a Cristina es ganando en las elecciones del 29 de junio”, confirman desde adentro del peronismo.

La nacionalización de la campaña en Rosario

Tal como sucedió en las contiendas de otros distritos, la política nacional tomó preponderancia por sobre las discusiones regionales o municipales. Como anticipó Letra P hace semanas, La Libertad Avanza replicó la estrategia del candidato a legislador Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires y refritó el lema “Aleart es Milei”. Yendo un paso más en esa dirección, los libertarios desplegaron un cartel en el cruce de dos avenidas principales de Rosario que reza “Libertad o kirchnerismo”. Dentro de la misma gigantografía, se ve en la parte superior a Aleart junto al Presidente y en la inferior a Juan Monteverde, Cristina Kirchner y Juan Grabois.

No solo a la tropa mileísta le calza la nacionalización de la elección. En Más Para Santa Fe se esperanzan con que les rinda frutos y una eventual victoria del peronismo en Rosario pueda ser leída como un rechazo a las políticas que viene desplegando Milei.

El escenario de polarización deja a Unidos desdibujado de la discusión por el Concejo. Pese a que la alianza a nivel provincial sigue firme, hay sectores que critican la estrategia electoral. Fuentes de un ala del socialismo alertaron tiempo atrás en off the record que la estrategia del intendente era errónea. “Hoy en Rosario volvimos a ser el viejo Frente Progresista del 2017 porque el PRO prácticamente no existe”, resumen comparando la situación actual con la que atravesaba la coalición entre el socialismo y el radicalismo cuando la grieta kirchnerismo-macrismo se comía la discusión santafesina.

En ese balance, la misma fuente considera que el electorado progresista del partido hoy se encuentra mejor representado por el panperonismo y eso obliga a hacer un “medio giro” hacia la derecha.