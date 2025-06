Rosario: Pullaro y Javkin repartieron críticas al kirchnerismo y a Milei en el acto por el Día de la Bandera

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La ceremonia fue breve y extremadamente protocolar y contó con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel , quien no tuvo lugar en el atril para dar un discurso por razones que, de momento, solo se adjudicaron a rumores de un pedido de la Casa Rosada .

Con todo, la titular del Senado aprovechó la consulta de la prensa local para lanzar un palo a Milei, ausente en Rosario. " No hay otro lugar hoy en Argentina para estar que acá , el Monumento a la Bandera es nuestro signo más distintivo", afirmó en clara referencia a la decisión del Presidente de participar de un acto en la ciudad de Buenos Aires .

En ese sentido, Pullaro habló de una primera etapa de "pacificación" con la que, aseguró, "los violentos que se creyeron dueños de la vida sienten y saben que no tienen más poder que el Estado". "Hoy podemos mostrar que esta ciudad tiene menos delito que muchas ciudades de Argentina de similares características", afirmó.

Villarruel y Pullaro 20 de junio.png

También mencionó que la siguiente etapa será la de "reconstrucción" de la ciudad con "grandes obras" que la convertirán "en la capital del interior de Argentina". "Rosario se va a abrir al país y se va a abrir al mundo y tengan la seguridad de que va a haber muchos que nos van a decir que no se puede, que esto es imposible, van a ser los mismos que hace cinco años aquí dijeron que el narcotráfico había vencido en esta ciudad y en este país, porque no tuvieron el coraje y la valentía de enfrentar a las mafias".

Maximiliano Pullaro contra Javier Milei

Hasta ahí, el objeto de las críticas fue el kirchnerismo, pero luego Pullaro avanzó en su discurso y viró la mira a la gestión libertaria, a la que criticó, una vez más, por el modelo económico. "La manera en que Argentina va a salir adelante es si fortalece a su sistema productivo, no lo va a hacer a través de la especulación y el capital financiero", lanzó.

Maximiliano Pullaro 20 de junio.png

"Cada vez que este país miró al interior, a la Argentina le fue bien, porque somos los que siempre sacaron a nuestro país adelante", preparó el terreno para luego lanzar el primer reclamo: "Por eso vamos a defender al campo y le vamos a pedir al gobierno nacional que termine con las malditas retenciones". También pidió "que se limiten las importaciones para cuidar a nuestras fábricas". "La apertura al mundo debe ser inteligente y estratégica", acicateó.

El tercer reclamo fue por obras de infraestructura. "Necesitamos que las rutas nacionales estén en condiciones, necesitamos energía, gas y electricidad para tener la potencia que necesita la industria en el interior y en la provincia de Santa Fe, necesitamos discutir nuestro sistema ferroviario para abaratar y agilizar la logística", enumeró. "Para eso tenemos que volver a esta nación soberana y federal y exigirle al gobierno nacional que mire al interior, a las provincias, a los que trabajan, producen, arriesgan e invierten, porque si a ellos les va bien, a la Argentina le va a ir bien", cerró.

Pablo Javkin, duro con el kirchnerismo por la seguridad

Antes del gobernador, el intendente de Rosario dio un encendido discurso en el que también criticó con dureza al kirchnerismo por la crisis de seguridad que padeció la ciudad. "Rosario sufrió mucho, pagamos con vidas el abandono de algunos y con horror el silencio cómplice de otros", comenzó. "Soltaron presos, liberaron las cárceles, nos dejaron solos en manos del terror, pero pesa sobre sus conciencias una certeza: Belgrano nunca hubiera hecho eso. Ellos sí lo hicieron y no tienen perdón".

Pablo Javkin 20 de junio.png

Luego Javkin resaltó a Pullaro. "Guiados por este gobernador invencible empezamos a acorralar a las lacras que nos estaban matando", elogió y subrayó que "ahora el crimen organizado sabe que en Rosario no les tenemos más miedo".

El intendente se preocupó por destacar la recuperación de la ciudad con el trabajo de pacificación. "Comenzó la resurrección de esta ciudad rebelde, tozuda, valiente. Volvió Rosario", puntualizó y agregó: "Antes los viajeros nos preguntaban si podían venir. Hoy nos preguntan si se pueden quedar unos días más".

Villarruel sin discurso, pero con chicana

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó del acto oficial, pero no tuvo espacio para dar un discurso "por razones de protocolo", según la versión oficial. El rumor que corrió entre el mármol del Monumento es que fue un expreso pedido de la Casa Rosada.

20 de Junio Día de la Bandera villarruel 011.jpg

En diálogo posterior con la prensa, Villarruel chicaneó a Milei, pero evitó confrontar con Patricia Bullrich, quien en la víspera negó que Villarruel fuera a participar del acto del 20 de junio como representante del Gobierno. "Lo que digan los demás se tienen que hacer cargo los demás, hoy es el día en el que hablamos de la Bandera que nos une a todos, que nos representa y nos cobija sin exclusiones a todos los argentinos", puntualizó la vicepresidenta.

"¿La invitaron al acto oficial que se va a llevar en Buenos Aires?", le preguntó un periodista. "No, no me invitaron, pero vengo acá a Rosario que es como mi casa", respondió.