Cristinazo: el kirchnerismo movió una multitud por CFK y renueva la mística militante en tono electoral

Bajo un sol que entibió una tarde fría, las columnas de militantes desbordaron los alrededores de la plaza y dieron una prueba de la capacidad de movilización callejera que el kirchnerismo no exhibía desde hace años, para enviar un mensaje al Poder Judicial y el gobierno de Javier Milei : "Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar", advirtieron.

La Cámpora , los intedentes del conurbano y los gremios y movimientos sociales alineados a CFK aportaron el mayor número de asistentes, que se mezclaron con familias y autoconvocados, identificados con banderas argentinas y mensajes de respaldo a la titular del PJ. "El pueblo no olvida a quien no traiciona", "Mascota de ellos, nunca", fueron algunas de las leyendas escritas a mano en carteles caseros.

Respaldos a CFK

Cristina fue la protagonista única y excluyente de un acto que no tuvo una foto conjunta de la dirigencia en el escenario central. Hasta Máximo Kirchner, que marchó junto a Mayra Mendoza y Wado de Pedro al frente de una enorme columna de La Cámpora, evitó ponerse en el centro de la escena. Sergio Massa, Axel Kicillof, Juan Grabois y el riojano Ricardo Quintela encabezaron cada uno su propia columna y solo se mezlaron algunos minutos en el corralito destinado a los invitados especiales en el corazón de la Plaza.

Allí se reunieron también ex funcionarios de gobiernos kirchneristas como Aníbal Fernández, Agustín Rossi, Julián Domínguez y los intendentes Mariel Fernández, Gastón Granados, Leonardo Nardini y Federico Otermín, dirigentes sindicales como Hugo Yasky, Roberto Baradel y Víctor Santa María, diputados nacionales como Germán Martínez, Leopoldo y Cecilia Moreau, y los senadores José Mayans, Mariano Recalde y Lucía Corpacci, entre otros.

20250618-cristina plaza de mayo- gesualdi-50.JPG

Kicillof marchó al frente de una columna de su agrupación Movimiento Derecho al Futuro, junto con los intendentes y tropa legislativa alineados a su sector. El gobernador bonaerense estuvo lejos del centro de la escena y buscó dar un gesto de respaldo pero sin retroceder en una pulseada con el kirchnerismo que no tiene retorno. Massa hizo lo propio al frente de una columna del Frente Renovador.

Sin borrar las diferencias internas, el peronismo se encolumnó para bancar con orgullo a su líder presa, en una marcha cien por ciento partidaria y con tono electoral. “El pueblo argentino demostró que sabe organizarse, luchar y sabe volver. Vamos a volver, y además con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, y desde la trinchera”, fue una de las frases de la expresidenta que encendieron a la militancia, desde donde respondieron con un grito de guerra: "El que no salta, votó a Milei".

La interna del peronismo en pausa

El mensaje de CFK fue grabado y transmitido, pero la ex presidenta se guardó para aparecer en vivo con un saludo a la militancia. "Este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. No sólo porque es injusto, sino porque es insostenible desde lo económico. Tiene vencimiento, como el yogur", dijo Cristina, en otro de los pasajes de su mensaje.

"Hay algo que deben entender todos, incluso ellos -cerró-. Pueden encerrarme a mí pero no van a poder encerrar al pueblo argentino. Los que están asustados son ellos, no somos nosotros".