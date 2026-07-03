Rosario: la Justicia levantó la suspensión de las obras del Parque Acuático que impulsa Javkin en La Florida

El intendente de Rosario , Pablo Javkin , consiguió un alivio judicial en la pelea por el Parque Acuático de La Florida . El juez Marcelo Quiroga rechazó la cautelar impulsada por Juan Monteverde , que mantenía paralizadas las obras en la costanera norte, y habilitó al municipio a continuar con los trabajos.

La resolución no cierra la discusión de fondo, pero cambia el escenario inmediato. El magistrado entendió que, en esta instancia, no aparece una ilegalidad evidente ni un riesgo de daño irreparable que justifique mantener frenada una obra pública.

El juez Marcelo Quiroga sostuvo que el caso no podía resolverse con una lectura rápida ni con una cautelar. En la resolución, afirmó que “la sola lectura de las posiciones que sostienen los litigantes” muestra que el conflicto exige “una compleja tarea de interpretación”, con un “profuso entramado normativo” e intereses de distinta índole.

En esa línea, el magistrado entendió que las supuestas violaciones denunciadas por Juan Monteverde y otros concejales “no se presentan con la nitidez” planteada en la demanda. Por eso, consideró que no correspondía paralizar una obra pública sin una valoración más profunda de los hechos y las normas en juego.

La Justicia rechazó la cautelar impulsada por Monteverde que mantenía paralizadas las obras en la Costanera Norte El fallo habilita al municipio de Rosario a continuar con los trabajos La reacción de Javkin tras la decisión judicial https://t.co/HMN4XDnG54 pic.twitter.com/4utSsFtIoA

El fallo también remarcó que, para frenar una obra pública, no alcanza con cuestionar el procedimiento: debe acreditarse un peligro irreparable y ponderarse el interés público. Para Quiroga , esos extremos no aparecieron demostrados en esta etapa.

Javkin celebró el fallo y prometió seguir con las obras en Rosario

La primera reacción del oficialismo llegó por redes. Pablo Javkin publicó un mensaje breve, pero cargado de significado: “Gobernar es hacer. No nos van a parar”.

La frase condensó una lectura que el oficialismo viene instalando desde hace tiempo: que la oposición busca ponerle obstáculos a la gestión como parte de un pacto político contra Rosario.

Vamos adelante con cada obra. Empezamos la urbanización de Empalme, empezamos a abrir calle Andrade en el sur, la semana proxima vamos a iniciar la apertura de Matienzo en Ludueña, Prque de la colectora en las flores. Y vamos a iniciar la renovación integral de COSTA NORTE. https://t.co/DofJaDi8yk — Seba Chale (@sebachale) July 3, 2026

En la misma línea se expresó el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, quien amplificó el mensaje del intendente y lo ató a la agenda de obras de la gestión.

“Vamos adelante con cada obra”, escribió, antes de enumerar intervenciones en Empalme, calle Andrade, Matienzo, Ludueña, Las Flores y Costa Norte.

El amparo de Monteverde y la cautelar que se cayó

El freno judicial había nacido a partir del amparo presentado por Juan Monteverde y otros concejales contra el Decreto 715/26, que habilitó la licitación del Parque Acuático de La Florida.

El planteo cuestionó que el Ejecutivo avanzara sin pasar por el Concejo Municipal y denunció problemas de transparencia, participación ciudadana y uso del espacio público.

La causa de Ciudad Futura no fue la única. También hubo presentaciones del concejal libertario Juan Pedro Aleart y de organizaciones ambientalistas, todas con reparos sobre el proyecto en la costanera norte.

El primer freno lo había dictado el juez civil y comercial Luciano Juárez, quien suspendió de manera provisoria los efectos del decreto y los actos administrativos vinculados a la obra mientras se resolvía qué juzgado debía quedarse con el expediente.

Ahora, Marcelo Quiroga rechazó mantener paralizados los trabajos. La discusión de fondo sigue abierta, pero la cautelar cayó y el Municipio de Rosario quedó habilitado para continuar con la obra.