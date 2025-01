Quién es el antihéroe que la prensa inglesa compara con Javier Milei

Así comienza la nota de The Telegraph firmada por la editora de Economía, Szu Ping Chan . Parte de la prensa argentina enseguida destacó que su equivalente inglesa (un medio habla por todos, se sabe) repartió "elogios" a la política económica presidencial y a su "terapia de shock" para que la inflación "finalmente vaya en la dirección correcta", a pesar de que "la duplicación de los precios es difícil de digerir para cualquiera".

No todo es alegría. A mitad del artículo aparece el primer pero, el "however". "La austeridad extrema de Milei conlleva desafíos. El desempleo está aumentando y la pobreza se ha disparado . El Banco Central del país todavía está operando, pero con reservas netas negativas, lo que significa que Argentina tiene un poder de fuego limitado para defender el frágil peso vendiendo dólares sin estrictos controles de capital", señala y, hacia el final, desliza un alerta sobre un pronto levantamiento del cepo, porque el país correría "el riesgo de desatar una nueva ola de inflación que el Gobierno ya está luchando por controlar ".

Javier Milei y las comparaciones odiosas

¿Y a cuenta de qué viene Wolverine, el famoso antihéroe de los cómics de Marvel? La nota no lo explica, porque no vuelve a apelar, en el resto de las 1141 palabras del texto, a esa comparación, pero se entiende que la analogía sólo vendría por el compartido look de las patillas. Lo mismo podría decirse de Carlos Menem, entonces.