Nombre en clave: Carolina Serrano

"Cali" tenía un solo objetivo: recorrer la zona antes de que se realizara el operativo. Vestía su uniforme de colegio privado, para no despertar sospechas. Estaba con cuatro compañeros y ninguno de ellos saldría de allí con vida. Vio venir un auto: 46 años más tarde, en 2022, relataría en una entrevista en Caja Negra que el vehículo era de la ESMA y que salió corriendo. "Me subí a un colectivo no sé cómo, tiré el tapado que tenía y zafé", rememoró Patricia Bullrich.