A un mes de las elecciones, todo lo que tenés que saber de la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche

El 1 de noviembre, Bariloche votaraá en elecciones constituyentes para definir a los responsables de modificar la Carta Orgánica.

En un mes, Bariloche elegirá los 15 convencionales constituyentes que tendrán la responsabilidad de reformar la Carta Orgánica Municipal . La discusión pondrá sobre la mesa cuestiones centrales para el funcionamiento del municipio, entre ellos la cantidad de concejales, la posible creación de una viceintendencia, la posibilidad de incorporar elecciones primarias y la implementación de una segunda vuelta para elegir intendente.

La Convención deberá debatir esos temas y resolver si modifica el texto vigente, pero os comicios tendrán una impronta política especial en la previa a las elecciones provinciales del año próximo. Las fuerzas provinciales, nacionales y vecinales buscan ganar representación mientras ensayan alianzas y estrategias que podría replicarse en la discusión 2027.

Aliado con el intendente Walter Cortés , el gobernador Alberto Weretilneck mira de cerca el proceso , en un escenario que adelanta la posibilidad de un acuerdo político para el año próximo . La misma actitud expectante corre para la oposición reunida en torno a La Libertad Avanza , que juntó al PRO y al partido de Aníbal Tortoriello ; y al peronismo que aunque no pudo llegar a un acuerdo que contega a todos los sectores imagina un batacazo que allane el camino de la unidad detrás de la candidatura provincial de María Emilia Soria .

Así, la elección de convencionales no solo abrirá el debate sobre la actualización de la Carta Orgánica, sino que ofrecerá, además, una primera fotografía del escenario político y de la capacidad de cada espacio para consolidarse en la ciudad más poblada de Río Negro de cara a 2027.

La normativa que organiza institucionalmente a Bariloche fue sancionada en 2007 y establece una revisión cada 20 años. Como ese plazo se cumple en 2027, la elección de convencionales se realizará durante este año para poner en marcha el proceso de actualización. El objetivo será revisar las disposiciones que regulan el funcionamiento municipal y determinar qué cambios deben incorporarse al texto. La Carta Orgánica está integrada por 223 artículos y 28 disposiciones complementarias, transitorias y de cumplimiento obligatorio.

Elecciones constituyentes en Bariloche: 13 listas competirán el 1 de noviembre para elegir a los convencionales que reformarán la Carta Orgánica de la ciudad



Hay 113.490 personas habilitados para votar



Más información sobre las listas pic.twitter.com/dj5RRlbRUT — LETRA P (@Letra_P) September 7, 2026

Los representantes serán elegidos mediante el sistema D'Hondt. Para obtener bancas, cada lista deberá alcanzar al menos el 5% de los votos. La elección definirá 15 convencionales titulares y otros 15 suplentes. Una vez proclamados, los integrantes se abocarán a redactar la nueva Carta Orgánica y deberán comenzar su labor dos días después de los comicios.

La presidencia de la Convención quedará a cargo del primer candidato de la lista que consiga más votos. El cuerpo también tendrá que nombrar un secretario y dos asesores, uno letrado y otro contable.

Los temas en debate en la joya turística de la Patagonia

La integración del Concejo Deliberante será uno de los asuntos que podrían revisarse. La Carta Orgánica fija un piso de 11 ediles y establece que cada uno debe representar a 10.000 habitantes. La población de Bariloche supera actualmente los 110.000 habitantes y el padrón cuenta con 108.000 electores habilitados. Sin embargo, la discusión sobre una eventual ampliación del cuerpo quedó pendiente de los resultados definitivos del Censo Nacional.

Entre las alternativas aparece la posibilidad de sumar concejales o elevar la cantidad de habitantes que representa cada uno. La decisión también deberá contemplar las consecuencias que tendría un aumento de las bancas sobre las finanzas municipales.

Concejo Deliberante de Bariloche.

La creación de una viceintendencia es otra de las cuestiones que podrían volver a discutirse. La propuesta ya había sido considerada en 2006, durante una Convención Constituyente, pero no consiguió los votos necesarios. La ausencia de esa figura obligó a convocar a elecciones municipales para definir la intendencia en dos oportunidades. En 2007, Alberto Icare no pudo asumir tras ser reelecto debido a una grave enfermedad. En 2013, la destitución de Omar Goye también derivó en una nueva elección.

La reforma podría retomar aquella iniciativa para establecer una figura que ocupe la intendencia ante situaciones de ese tipo.

En lo estrictamente electoral, la posibilidad de incorporar primarias aparece vinculada con la cantidad de postulantes que compiten por la intendencia. En 2019 se presentaron 11 candidatos y, cuatro años después, la oferta llegó a 12. La discusión consiste en determinar si un sistema de elecciones primarias permitiría reducir la cantidad de candidaturas que llegan a los comicios generales.

En el mismo plano, la implementación de una segunda vuelta para elegir intendente también podría formar parte de la reforma. El planteo se relaciona con el resultado de las últimas elecciones municipales y el nivel de participación electoral.

Walter Cortés, intendente de Bariloche.

En las elecciones de 2023, Cortés obtuvo el respaldo del 19% del padrón, mientras que Juntos Somos Río Negro alcanzó el 15% de los sufragios. Las dos fuerzas reunieron en conjunto 23.088 votos: 12.977 correspondientes al PUL y 10.111 a Juntos. La incorporación de un balotaje supondría establecer una segunda instancia electoral entre los candidatos más votados, bajo las condiciones que eventualmente determine la nueva Carta Orgánica.

Los tiempos de la Convención en el distrito electoral más grande de Río Negro

La Convención Municipal Constituyente Actualizadora deberá iniciar sus actividades dos días hábiles después de la proclamación de los convencionales y tendrá un máximo de 60 días para completar la revisión.

Durante ese período, sus integrantes deberán debatir el contenido de la Carta Orgánica y resolver qué modificaciones incorporarán al documento. Al finalizar el proceso, la Convención deberá aprobar el nuevo texto que establecerá las reglas institucionales de Bariloche.