Roles, misiones y funciones en la campaña Massa Presidente

El miércoles, la fórmula presidencial compartió una sesión de fotos en C Complejo Art Media . También estuvieron Kirchner y Victoria Tolosa Paz , candidatos a diputados, De Pedro y Juliana di Tullio , que van por el Senado. Todavía no salieron a la luz. El equipo de comunicación está en plena organización de reparto de tareas. Empezarán a trabajar esta semana en una oficina, en el barrio de Balvanera. Participan los históricos del Frente Renovador y del Instituto Patria, que trabajan en tándem desde 2019. Se sumaron colaboradores de Rossi. El consultor externo sigue siendo el catalán Antoni Gutiérrez Rubí, asesor permanente de Massa que tiene buena relación con Cristina.

Massa trazó algunas líneas de acción. Dejó trascender que estará al frente del Ministerio de Economía hasta después de las PASO. Será ministro y gestor de día y candidato de noche y los fines de semana, como sucedió en los últimos días en Lomas de Zamora y Merlo. Este sábado, le dio el puntapié inicial a su campaña en San Martín, el lugar donde nació, estudió y empezó a militar. Se reunió con madres de familia. Así iniciará una búsqueda de contacto “manos a mano” con vecinos. Quiere mostrar unidad y gestión. Kirchner fue a Hurlingham a hablarles a los propios. Buscan generar "coralidad territorial". Que cada uno salga a buscar a su electorado. Massa va por el centro.

A las primarias, llegará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la incorporación de Argentina al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se votará la primera semana se agosto, en Sudáfrica. Los dos puntos son centrales para fortalecer las reservas, quitarle presión al dólar y, por ende, desacelerar la inflación.

El Ministerio anunció el viernes que pagó vencimientos por 2.700 millones de dólares al FMI en yuanes y Derechos Especiales de Giro (DEGs). Una delegación encabezada por el jefe de asesores, Leonardo Madcur, y el viceministro Gabriel Rubinstein viajará esta semana a Estados Unidos para avanzar en el cierre del acuerdo. La cartera económica detalló que, como consecuencia del ordenamiento de las candidaturas, esta semana se achicó la brecha cambiaria, subieron las acciones argentinas y los bonos en dólares, y bajaron el riesgo país y el dólar blue.

El ministro ensayó esta semana una línea que repetirá durante toda la campaña. “Hay que sacar al Fondo del país para que no vuelva nunca más”, dijo ante un sorprendido presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, que comentó en broma que Massa “parecía el Che Guevara”.

Es la línea de seducción al electorado kirchnerista en la que trabaja el ministro. El viernes, el diputado Leopoldo Moreau reveló que el exministro de Economia Amado Boudou, trabaja junto a un grupo en propuestas sobre el FMI que le llegan al líder del Frente Renovador. Massa y Boudou se hicieron amigos en los tiempos de la ANSES, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Fue el ministro de Economía quien llevó a Boudou a ver a Cristina y a Kirchner para proponerles, en 2008, el proyecto de estatización de las AFJP. “¿A ver cuál es la bomba que tienen?”, recibieron a la dupla. Hablan más seguido de lo que se cuenta.

En el massismo dicen que el anuncio del acuerdo con el Fondo será “un punto de inflexión” en la campaña. Después, el ministro empezará a recorrer las provincias. Los planes de salida al territorio ya están en marcha. En los distritos tendrá el apoyo de la Liga de gobernadores, que fueron determinantes en la definición de la fórmula presidencial. Los más activos en esa tarea fueron Raúl Jalil (Catamarca) Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y también Ricardo Quintela (La Rioja). Al santiagueño se le atribuye una frase fuerte en sus diálogos la cúpula de Unión por la Patria (UP), que encaminaba su interna a una interna en las PASO que consideraba perdedora. “No construí 20 años de poder en la provincia para perder todo por una pendejada”, dijo.

Viaje al interior

Zamora pesa fuerte en la Liga del Norte Grande, donde el peronismo saldrá a buscar votos. Es una zona que concentra el 22% del padrón, unos 7,5 millones de electores. Massa tendrá ayuda en las provincias donde gobierna UP y en las aliadas, como Misiones, donde manda Carlos Rovira. También buscará activar sus contactos con el peronismo cordobés, que data de décadas atrás. Con el gobernador electo, Martín Llaryora, se conocen desde fines de los ´90, cuando compartieron el equipo de campaña de Ramón “Palito” Ortega. Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli también eran parte de ese armado. Llaryora ya inició el camino de independencia de Juan Schiaretti, cercano a Mauricio Macri.

En Córdoba, Massa tiene fresco el vínculo con el delasotismo. Con José Manuel de la Sota compitió en las PASO de 2015, en el frente Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), que armaron juntos. En diálogo con la legisladora provincial y última pareja de De la Sota, Adriana Nazario, el líder del Frente Renovador nombró en 2021 en el Ministerio de Transporte a tres delasotistas, Juan Manuel Escudero (Cargas), Alejandro Storello (Transporte de Pasajeros) y Marcos Farina (Articulación Interjurisdiccional de Transporte). En enero de este año, puso al exministro de Finanzas cordobés Ángel Elettore como titular de la Casa de la Moneda. “Con Sergio de candidato, la elección de Córdoba no va a volver a ser 70 a 30. Vamos a recuperar votos ahí”, dicen en el massismo.

En la salida al territorio, la obra pública tendrá un rol protagónico en la campaña. Massa recorrerá el país acompañado por Gabriel Katopodis, el ministro que quedó afuera de las listas, pero al que el tigrense, Fernández y Cristina bancan en armonía. El massismo le augura un lugar en el gabinete, si Massa gana la elección.

En Economía se rumorea que, si después de las PASO el ministro decidiera dejar su cargo, la cartera quedaría a cargo de Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), uno de los principales asesores de Massa, que tiene el visto bueno de Cristina, de cuyo gobierno fue funcionario. Massa lo suma a cada reunión política, aunque la Aduana no tenga nada que ver en la conversación.

El ministro quiere cuidar la relación con la vicepresidenta. Sabe que su rol será clave para asegurar los votos del kirchnerismo. Kirchner dijo este sábado en Hurlingham que le pedirá "que se meta en la campaña". Hasta los dirigentes cristinistas menos entusiasmados con la idea cedieron con el paso de los días. El ministro bonaerense Andrés Cuervo Larroque fue uno que se puso el traje de militante orgánico y convocó a los suyos a votar a Massa. “Unidad, a triunfar”, dicen en el Instituto Patria. Massa les buscará lugar y roles a todos.

CFK no es la jefa

Cristina se puso en rol de jefa el lunes, en el acto que compartieron en Aeroparque, cuando se sentó al lado de Massa, pero aclaró que su candidato para las PASO era Wado de Pedro. El massismo entendió que Cristina debía hablarles a los propios, desencantados por el desenlace. Pero el FR aclara que la vicepresidenta no es jefa del ministro: son socios.

“Sergio no va a dejar que la relación con Cristina se colapse como hizo Alberto. Los dos se respetan mucho. Durante todo este tiempo no hay nada que no haya sido charlado, acordado y consensuado con ella. Y así va a seguir siendo”, apuntan en el massismo. Algunos dirigentes del cristinismo, como el sindicalista Mario “Paco” Manrique y la senadora provincial Teresa García ya pidieron el armado de una mesa política como la que otrora le reclamaban a Fernández. En el Frente Renovador aseguran que esa instancia ya existe, es el diálogo permanente entre Massa y Cristina. Nada que requiera una asamblea.

Fernández ya dio su pase. Tras el cierre de listas, felicitó a Massa en la reunión de Gabinete y les dio un mensaje claro a los ministros: “La pelota la reparte Sergio. Coordinen todo con él”. No está previsto que el ministro y el Presidente compartan muchas actividades. Aducen que el candidato no le quiere sacar protagonismo en su rol institucional.

Queda la duda sobre qué pasará el 9 de julio. Ese día será la inauguración oficial del Gasoducto Néstor Kirchner, la obra emblemática que dejará el gobierno de Fernández y que Massa busca capitalizar para su campaña. Será el comienzo del autoabastecimiento energético argentino, generará ahorro de dólares e ingreso por exportaciones. Michel dijo que el gasoducto permitirá "pagarle al FMI". La fecha coincidirá con el comienzo de la transmisión de spots televisivos de la campaña para las PASO, de acuerdo al cronograma electoral.

Se había especulado con que el inicio del llenado del gasoducto, el 20 de junio, iba a usarse como excusa para escenificar una foto entre Fernández, Cristina y Massa. No ocurrió. La tensión entre Presidente y vice fue en ascenso tras el cierre de listas. ¿Podrá darse en campaña? Por ahora, solo Massa tiene asistencia asegurada a la foto oficial del corte de cinta.