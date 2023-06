CFK, en modo jefa de campaña: trapitos al sol, respaldo a Massa y contención a Wado

Salió a jugar el primer día. Cristina Fernández de Kirchner no quiso perder el tiempo y puso primera en la campaña de Unión por la Patria (UP). Se mostró con Sergio Massa , en un escenario valioso para la identidad del electorado kirchnerista, le hizo un gesto de contención a Eduardo Wado de Pedro y le explicó con lujo de detalles a la militancia la cocina de las negociaciones que definieron la candidatura presidencial del ministro de Economía.

Como contrapartida, Massa recibió una bendición determinante: el relato de la Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que relató cómo fue el diálogo que tuvo con el ministro, cuando lo visitó para hablarle del avión, en noviembre. “Lo vi con el celular, meta escribir, tiki, tiki. Pensé, 'pero este no nos da bolilla´. Cuando terminamos de hablar, Sergio dijo 'lo vamos a comprar'”, contó Almeida. En primera fila aplaudió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Nada mal para el debut del líder del Frente Renovador frente a la platea K. Después le tocó el turno a Massa, que reivindicó las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Cristina tuvo a su cargo el cierre y lo usó para cristalizar la negociación política del cierre de listas y marcar la línea de la campaña. Mostró complicidad con Massa y reveló el encuentro en el que se resolvió la compra del avión. A su manera, lo elogió por la velocidad en la gestión y por su voluntad. “Cada cosa que le digo, él dice 'te apuesto esto, te apuesto lo otro, te apuesto un costillar´. Bueno, no importa, hay gente que apuesta y está bien apostar, porque para ganar también hay que apostar, siempre, ¿no?”, dijo, en un claro guiño hacia su candidatura. También relató que comparten “muchas reuniones”, con Massa, De Pedro y Máximo Kirchner .

Gesto a Wado

Luego la vicepresidenta puso directamente sobre la mesa lo sucedido con la fallida candidatura de De Pedro, sentado al lado de Carlotto, y la definición de la fórmula de unidad, encabezada por Massa. “Quiero referirme también, porque no vivimos en un tupper, ni en un termo, a nuestra situación, a lo que pasó”, abrió la exmandataria. “Mucha sorpresa, ¿no? Y sí, claro. ¿Cómo no va a haber sorpresa si durante un año y medio nos tuvieron batiendo el parche con las PASO y la democratización del peronismo?”, le achacó a Alberto Fernández, a quien acusó de “embanderarse” en la necesidad de dirimir las diferencias en una interna. El Presidente había aparecido al comienzo de la actividad, con un mensaje en un video grabado. La vicepresidenta no lo aplaudió.

Cristina criticó “la democratización como objetivo”, después de que el peronismo “perdiera las elecciones en el año 2021, la derrota parlamentaria más importante en democracia” para el espacio. Y dejó en claro que no avalaba la decisión de ir a las PASO con el nivel de endeudamiento que tiene Argentina, tras el retorno del Fondo Monetario Internacional. “Como militante política sostenía que era necesario construir una lista de unidad que los permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad, muy graves”, dijo.

Así, la vicepresidenta relató cómo había surgido la posible candidatura del ministro del Interior. “Le dije, 'Sergio, si hay lista de unidad apoyada por gobernadores, por intendentes, nosotros no tenemos ningún problema. Pero si hay PASO nuestra fuerza va a ir con candidato propio. Va a ir con Wado De Pedro'. Era nuestro candidato si hubiera habido PASO”, explicó, aunque dejó claro que su idea siempre fue cerrar una fórmula de unidad. Luego elogió a De Pedro por su compromiso militante: “Sus valores, su convicción, su pertenencia a un proyecto colectivo, estar donde le sirve el proyecto independientemente de que le sirva a él es de muy pocos. Poquitísimos les diría”. Fue una caricia para el cristinismo que había sentido cierto destrato hacia el ministro del Interior en la definición abrupta del viernes.

La vicepresidenta aclaró, además, que no fueron los gobernadores quienes vetaron a De Pedro. “Querían lista de unidad, con consenso de todos los sectores. Es obvio que Wado de Pedro no iba a tener la aprobación del Presidente”, dijo, y contó que la negociación con Fernández se resolvió con dos lugares en la lista de diputados para el canciller Santiago Cafiero y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Por último, saludó al candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, sentado en primera fila, y aseguró que fue Máximo Kirchner quien propuso que acompañara a Massa en la fórmula. “Máximo ya estaba dialogando con Agustín, que había declinado su candidatura. Gracias, Agustín, por la sinceridad y por decir las cosas como son. Ese es un valor”, le reconoció Cristina. Por último, reveló que el domingo a la noche dialogó con Daniel Scioli, con quien se reunirá en los próximos días.

La de este lunes no será la única aparición de Cristina junto a Massa. Después de transparentar todas las discusiones y dar el puntapié de salida a la candidatura presidencial, la vicepresidenta y el ministro diseñan juntos cómo será la campaña presidencial. Según pudo saber Letra P, las actividades conjuntas serán "una constante".