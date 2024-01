Frigerio se mueve al ritmo de la necesidad de juntar dólares para pagar deuda

El gobierno de Rogelio Frigerio ve condicionada su acción por la situación financiera de la provincia de Entre Ríos , según se encarga de subrayar el mismo gobernador cada vez que puede. Los funcionarios de primera línea son mucho más crudos aun. Es en este contexto que cumplir con el pago de la deuda en dólares es una preocupación por estas horas para un gobierno que se debate entre no desairar al gobierno que preside Javier Milei y avanzar en cumplimiento de su plataforma electoral.

El ahogo financiero de la provincia influye en los movimientos políticos del mandatario provincial y su administración. Aunque desde el entorno de Frigerio relativizan el condicionamiento, admiten que no se puede tensar mucho de la cuerda.

No es que Frigerio no esté de acuerdo con el sentido de las reformas que propone el libertario, aunque haya matices claros en varios puntos, como no bancar el aumento de los derechos de exportación a las economías regionales.

El único diputado estrictamente frigerista, Francisco Morchio, integra el bloque Hacemos Coalición Federal que preside Miguel Pichetto, desde donde intentan morigerar la Ley Ómnibus pero sosteniendo algunas reformas que creen necesarias.

Además de contención, los sectores más vulnerables necesitan un proyecto que contemple su inserción al mercado laboral. En esto estuvimos trabajando con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello en una reunión donde tendimos planes de acción para salir adelante en esta… — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) January 19, 2024

En este contexto, Frigerio recorre el espinel en Buenos Aires para sumar apoyos y fondos para la provincia. En los últimos días difundió encuentros con Héctor Lostri (secretario de Vivienda) y con Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano). Ya venía de reuniones con los ministros de Interior, Guillermo Francos, y de Economía, Luis Caputo.

Busca los equilibrios necesarios para conducir una provincia que vive al día. Donde para pagar salarios y jubilaciones se debió recurrir a endeudamiento con el agente financiero de la provincia además de requerir dinero de Nación.

La historia de la deuda

El vencimiento del 8 de febrero corresponde a una deuda en moneda extranjera que la provincia contrajo en 2017, con Bordet como gobernador y Frigerio como ministro de Interior de Mauricio Macri. Hubo cesación de pagos por pocos meses durante la pandemia y, reestructuración mediante, se estiró el cronograma de cancelación hasta 2027, con amortización de capital a partir de este año. Ya sin el hoy diputado nacional por el PJ al mando de la provincia.