Los gobernadores, entre el rechazo al libro cerrado y la celebración del diálogo

Todavía sorprendidos por el mensaje, los gobernadores celebraron la convocatoria al diálogo de Javier Milei , aunque advirtieron que volverán a dar la discusión sobre la ley ómnibus como paso previo a la firma del Pacto de Mayo y no habrá votación a libro cerrado en el Congreso .

“Hay artículos (de la ley ómnibus) que no se acompañaron y hay que buscar alternativas. Cuando uno abre una etapa de diálogo tiene que abrirla, porque si no, no es diálogo, es imposición”, advirtió Martín Llaryora, cuando se retiraba del Congreso. El gobernador de Córdoba había sido uno de los más apuntados por Milei tras la caída de la ley ómnibus.