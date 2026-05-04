LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada: rutas y elecciones en la agenda

El gobernador de Entre Ríos planteó cambios en el sistema de votación para reducir costos. También dialogaron sobre relación fiscal y obras viales.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto al ministro del Interior, Diego Santilli.&nbsp;

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto al ministro del Interior, Diego Santilli. 

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo este lunes un encuentro en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli. Según la información oficial, abordaron temas como el estado de las rutas nacionales en la provincia y la relación fiscal. También dialogaron sobre la necesidad de modernizar el sistema de votación para reducir costos.

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La reunión formó parte de la agenda de gestión conjunta entre la Nación y la provincia para dar seguimiento a temas estratégicos de infraestructura y economía. Durante el encuentro, analizaron la situación de las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano y repasaron el esquema de la relación fiscal entre ambas jurisdicciones.

En el marco del debate que impulsa el gobierno nacional en el Congreso, Frigerio destacó la importancia de avanzar en modificaciones al sistema electoral. El objetivo es "reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias", indicó el mandatario.

Antecedentes del encuentro entre Santilli y Frigerio

Frigerio tiene diálogo directo con Santilli, con quien mantiene una relación estrecha desde su paso por la administración nacional como ministro del Interior. En ese contexto, el funcionario nacional eligió Entre Ríos como primera visita fuera de Buenos Aires cuando asumió en noviembre.

En abril, el gobernador volvió a ver a Santilli, junto a Karina Milei y Lule Menem, en un encuentro que oficialmente fue definido como institucional y sin agenda electoral. En la reunión de este lunes, comenzaron a incluir en las conversaciones el proyecto del Gobierno para eliminar las PASO.

La situación en Entre Ríos

Frigerio aún no resolvió cuándo se votará en la provincia. El mandatario tiene la potestad de decidir si desdobla las elecciones provinciales de las nacionales, en cuyo caso las generales se deberían celebrar en junio según lo marca la normativa entrerriana.

El panorama sobre las PASO tampoco está sellado en la provincia. La semana pasada ingresó en la Legislatura un proyecto para eliminar las primarias, autoría del libertario Roque Fleitas. Aunque el frigerismo asegura no formar parte de la iniciativa, el escenario le resulta útil a la Casa Gris si pretende avanzar en la provincia con propuestas similares a la que impulsa el Ejecutivo en el Congreso.

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