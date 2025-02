Rogelio Frigerio inaugura el año legislativo en Entre Ríos: las claves de su discurso

La intervención de la obra social de los empleados y empleadas estatales de la provincia, el Iosper, es otro ítem que Frigerio subrayará como un logro. Aunque la medida es relativamente reciente para evaluar su impacto, las irregularidades que provocaron el movimiento del Ejecutivo serán la base de este punto.

Obra pública y economía

La paralización de la obra pública financiada por la Nación afectó a la provincia y motivó el impulso a un programa local de recuperación de rutas, entre otras acciones para promover la reactivación. Esa iniciativa oficial se granjeó el respaldo de las empresas constructoras y de los gremios el sector y no faltará en el repaso del mandatario.

Rogelio Frigerio, durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa.jpg Rogelio Frigerio, durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa.

En el plano económico, Frigerio destacará la cancelación de casi 62 millones de dólares de deuda reestructurada por Bordet, un vencimiento de capital e intereses correspondiente a este mes. Por otro lado, el gobierno provincial publicó hace escasos días “un resultado económico superavitario de 18.300 millones de pesos, marcando un contraste con el déficit nominal del cierre de 2023”. Esa data no quedará fuera del mensaje de este sábado.

La reforma política, que incluyó la implementación de la boleta única de papel, la eliminación de gastos reservados, la ley de transición de gobierno y el nuevo régimen de acceso a la información pública serán hitos de su gestión que Frigerio pondrá en valor, junto con instrumentos legislativos conseguidos al calor de los consensos con la oposición. Allí destacan la declaración de las emergencias educativa, alimentaria y en obras públicas e infraestructura vial, la adhesión al RIGI y la creación de un régimen provincial de menor escala, denominado RINI.

Lo que viene en Entre Ríos

En la Casa Gris no descartan que el discurso de Frigerio pueda incluir alguna sorpresa guardada celosamente. Los mentados y aún no concretados cambios en el gabinete pueden ser el puntapié para algunos anuncios referidos al área de Educación, siempre sensible por el nervio de la paritaria salarial docente. Al respecto, esta semana el gobierno ofreció a los gremios acompañar mes a mes la inflación, más otros ítems de incremento.

El gobernador también trazará un sendero para este año para otras áreas de la administración, en especial la obra pública, con énfasis en las rutas, la producción y las gestiones para facilitar exportaciones.

Con todo el bagaje de la gestión a cuestas, el mensaje de Frigerio de este sábado deberá leerse también en clave electoral, porque Entre Ríos pone en juego este año bancas en ambas cámaras del Congreso. Por eso, el repaso de la memoria del estado del Estado será balanceado con la prospectiva para lo inmediato en una provincia donde el oficialismo se medirá con un peronismo en crisis ante el surgimiento de La Libertad Avanza, que no logra salir de sus peleas internas, y se muestra a veces como aliada y otras, como rival.