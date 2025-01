Retenciones: Pullaro, Frigerio y Llaryora le piden al campo que rompa el idilio con Javier Milei

LIBERTARIOS VS FEDERALES

Los gobernadores de la Región Centro encienden la alarma: "Sin medidas urgentes, el campo se va a fundir"

La cita fue en las primeras horas del martes, en el Salón Blanco de la sede del gobierno santafesino en Rosario . Algo pasadas las diez de la mañana, Frigerio y Llaryora arribaron y se enfrascaron en una reunión con el anfitrión Pullaro. Los tres asistieron con parte de su gabinete, sus ministros de Producción y sus representantes en la mesa ejecutiva de la Región Centro . El tema fue excluyente: cómo abordar la crisis del campo, un ruido que suena cada vez más fuerte en sus territorios y amenaza no solamente su matriz económica y productiva, sino también su base electoral.

Para los gobernadores, el campo está atravesando una crisis que, si no se actúa a tiempo, puede ser terminal. Se la atribuyen a un combo letal: dólar barato, alta presión impositiva, precios internacionales a la baja, costos al alza y, como si fuera poco, la sequía que amenaza la cosecha. Conectados con las bases chacareras, ven que corre riesgo toda la economía productiva de sus provincias y sienten el temor por un descalabro en la cadena de pagos. “Si no hay un cambio rápido, podemos tener un colapso en materia agropecuaria como en los '90’”, sintetizó Llaryora.

Se trata de un idilio difícil de romper y que la Casa Rosada capitaliza cada vez de mejor manera, gracias al cual se da el lujo de esquivar los pedidos y tensionar a los gobernadores, potenciales rivales en las disputas locales.

Sostienen su mirada con números, dicen que la incidencia de los impuestos nacionales en la presión fiscal que sufre el campo es del 70%, mientras que la de las provincias no supera el 5%. Son las mismas cifras que utilizan para justificar sus dichos acerca de que no tienen ningún otro resquicio impositivo donde quede algún tributo sin reducir. “No tenemos más de dónde cortar y las retenciones siguen igual que siempre, pero las puteadas son para nosotros”, explicó en off un miembro de la mesa chica de uno de los gobernadores.

Es un tema complejo para los tres mosqueteros de la Región Centro. Sus electorados comparten una identidad muy ligada al campo y cualquier movida que los posicione en contra de ese sector es riesgosa, más aún en un año electoral. Esa mención al adn chacarero, ese mimo constante, fue una figurita repetida en las declaraciones de Pullaro, Llaryora y Frigerio: “Nuestros productores no ponen la plata en las Islas Caimán o en algún otro paraíso fiscal, la reinvierten y mueven la rueda de la economía”, repitieron, por ejemplo, el santafesino y el cordobés.

El trato de cirujano con Javier Milei

Los gobernadores se encontraron ante un desafío que puso a prueba sus dotes de equilibristas: enviar un mensaje al campo que ponga el foco sobre Milei y su gobierno pero sin mostrarse como opositores acérrimos. De ahí los anuncios algo light y las constantes declaraciones que buscaron dejar en claro que están de acuerdo “con la baja impositiva y sostener el equilibrio fiscal”. De ahí, también, la preocupación por aclarar que no se trató de una “demostración de fuerzas” y que el evento “no tuvo nada que ver con lo electoral”.

Tanto Pullaro como Llaryora y Frigerio operan en el mismo escenario expresado en las encuestas que consumen: comparten electorado con el Presidente. “No nos queremos pelear, pero tenemos que hacer notar la realidad”, reconocía una fuente entrerriana. “Hoy es solo foto, ese es el mensaje, no queremos hacer una de más”, sumó una garganta santafesina. La experiencia del cordobés a principio de año, cuando quiso endurecer su trato con el Gobierno y lo pagó con una caída en las encuestas, caló hondo entre los gobernadores de la pampa gringa.

Sin embargo, las frases elegidas por cada uno de los mandatarios cristalizaron los matices de los vínculos que cada uno mantiene con la Casa Rosada. Mientras Pullaro y Llaryora fueron un poquito más allá en los cruces -el santafesino señaló a Buenos Aires como un polo de poder que no entiende al campo y el cordobés pidió “no matar al motor productivo” del país-, Frigerio se mantuvo más formal en sus dichos. Tiene sentido: Entre Ríos es, de las tres provincias, la de las cuentas más desequilibradas, por lo que no se puede dar el lujo de detonar todos los puentes con el Gobierno.