Rogelio Frigerio bucea en el peronismo no K para ampliar la alianza oficialista en Entre Ríos rumbo a 2025

“Es ridículo que en una elección de medio término los que pensamos más o menos parecido no vayamos todos juntos en un gran frente. Con o sin PASO”, aseguran. Esto aplica para La Libertad Avanza (LLA), con quienes más allá de rencillas o el declaracionismo para fortalecer identidades no hay grandes diferencias, pero también para el peronismo que no esta en el PJ que ahora comanda Cristina Fernández de Kirchner. La idea es que la oferta no se disperse en otra opción electoral.