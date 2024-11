Rogelio Frigerio lanzó un libro que levanta las banderas del desarrollismo y reivindica al Estado

Rogelio Frigerio presentó en Paraná un libro en un momento inusual para un político. Mientras en general suele hacerse en el marco de una campaña, el gobernador de Entre Ríos lo hizo durante un año no electoral. Con su historia familiar ligada al desarrollismo, levanta las banderas de ese modelo aunque sin confrontar con la motosierra de Javier Milei .

“Soñar en Grande” es el título que eligió el mandatario entrerriano para este texto que comenzó a escribir durante la pandemia, al tiempo que decidía ser candidato a diputado nacional en 2021, y que estaba previsto publicar durante la campaña, según reconoció uno de sus colaboradores cercanos. Sin embargo, los tiempos se estiraron y, ahora, no querían que confluya con las elecciones de 2025 porque “se transformó en un proyecto personal”, reveló el gobernador.

En la presentación del libro, frente a la consulta de Letra P , el gobernador entrerriano reivindicó el equilibrio fiscal pregonado por el gobierno libertario como "indispensable para el desarrollo”. Sin embargo, se guardó un espacio para diferenciarse: “Pero no es suficiente”.

Desarrollismo y obra pública, una defensa



En ese sentido, Frigerio hace hincapié en la obra pública, de la que se reconoce como "un gran defensor". Así, pide desde el Estado “generar ambientes donde el sector privado pueda invertir y generar trabajo”.

"Esto no quiere decir que no haga enormes esfuerzos para incorporar la inversión privada, pero hay muchas obras que no despierta el apetito privado”, apuntó.

Libro Frigerio Soñar en grande.jpeg "Soñar en grande", el libro que presentó Rogelio Frigerio.

“Soñar en grande”, de Rogelio Frigerio

La presentación de “Soñar en grande” fue en la librería El Ateneo del shopping Paso del Paraná y reunió, en un espacio reducido a su gabinete y público en general. “Siempre quise escribir un libro. La verdad es que vengo de una familia que escribieron libros. Mi abuelo lo hizo mucho, mi padre y mi madre también”, justificó la decisión de la escritura.

“No quería escribir un libro de campaña porque no es eso, sino es un libro de mi vida entrelazado con mis ideas”, aclaró Frigerio y adelantó que “probablemente escriba otro libro para contar mi experiencia como gobernador. Quiero contar las cosas que dejamos y que entiendo que deben continuar en el tiempo. Ya le agarré el gustito”.