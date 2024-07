Entre Ríos: Rogelio Frigerio sigue cosechando peronistas y pone al PJ ante su máximo desafío

El desembarco de Francolini en provincia despertó la furia de un sector del peronismo que le reprochó su conversión. En diálogo con Letra P, Francolini respondió esos cuestionamientos señalando que la convocatoria no fue en términos partidarios si no personales. “Lo tomo como un reconocimiento a mi gestión, más allá del partido político al que pertenezco”, explicó. “No me genera contradicciones ideológicas porque pienso que tenemos que formar parte del gobierno para mejorar. Lo tomo como un reconocimiento que siendo opositor me llamen a trabajar”, justificó.

Manuel Troncoso, el denominador común

Todos los “exiliados” tienen un denominador común: el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso, armador de Frigerio y recolector de peronistas antes, durante y después de la campaña. En la previa a la gestión, logró el desembarco de un sector residual del pejotismo entrerriano al campamento de Juntos. Ahora, ya en el gobierno, fue por más y se propuso sumar a las primeras líneas de conducción.

En lo legislativo también es un buen año para la cosecha de peronistas. Frigerio consiguió la voluntad de los representantes opositores para su proyecto de reforma política. También fidelizó a la Liga de Intendentes Justicialistas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MTroncosoER/status/1807810950428549134&partner=&hide_thread=false "Sensibilidad e imaginación es base para ver, ver base para apreciar, apreciar base para resolver, y resolver base para actuar".



A 50 años de su paso a la inmortalidad, conmemoramos hoy y siempre a Juan Domingo Perón. — Manuel Troncoso (@MTroncosoER) July 1, 2024

Principios de resistencia en el peronismo de Entre Ríos

Algunas señales de resistencia empezaron a aparecer. Al eje Frigerio – Troncoso – Azcué – Cresto – Kueider, se le ubica en la vereda de enfrente la dirigencia tradicional con Gustavo Bordet a la cabeza (que incluye en su comitiva a Guillermo Michel y Juan José Bahillo, entre otros). El exgobernador confirmó este miércoles lo que Letra P había adelantado: volvió a vivir a Concordia. “Yo hoy estoy viviendo en Concordia, camino las calles de mi ciudad, hablo con los vecinos, puedo hacerlo tranquilamente y no sé si todos pueden hacer lo mismo”, disparó, ante la consulta por las críticas que Cresto había hecho de su gestión.

Bordet se refirió también a la incorporación de Francolini y cuestionó su llegada al gobierno provincial. “No estoy para juzgar a otros dirigentes, sí digo lo que yo haría y hago. No hubiese acordado cargos políticos, sí entiendo que hay y debe existir una relación de diálogo y respeto; siempre que me convoque el gobernador, es mi obligación ir a dialogar, eso no debe ser un problema, pero nosotros somos oposición, no cogobernamos. Es muy diferente co-gobernar a ser una oposición respetuosa, constructiva, como viene siendo el justicialismo en la provincia”, apuntó.