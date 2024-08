Sigue el éxodo peronista en Entre Ríos: Rogelio Frigerio fichó a Asueta

El 2019 fue el año de mayor proyección política de Asueta: salió segundo en la interna, con diez puntos menos que Cresto, que iba por la reelección. Fue una muy buena elección que lo posicionó definitivamente en la provincia. Pero Asueta entendió que su contención postelectoral no era suficiente, ni entonces ni en el año pasado, cuando volvió a presentarse en la interna del PJ, pero esta vez con boleta corta, sin pegar con el candidato oficialista Adán Bahl .

Hace unos días, cuando comenzó a correr el rumor de su incorporación al gobierno de Juntos, Asueta hizo pública su decisión de abandonar el PJ junto a su espacio llamado Nueva Concordia. “Durante más de diez años hemos intentado aportarle a Concordia desde el peronismo, lo hicimos con una actitud constructiva y trabajando a pulmón, con mucho esfuerzo y respeto por el partido, pero entendemos que a pesar de los apoyos que hemos tenido en términos de votos y de la capacidad de gestión que hemos demostrado, desde la conducción del partido nunca se nos reconoció debidamente, como correspondía”, declaró.

Del amparo de Gustavo Bordet a los brazos de Rogelio Frigerio

El flamante funcionario provincial es abogado y se vinculó durante toda su carrera con la cuestión ambiental. De hecho, durante la primera gestión de Bordet en la gobernación se desempeñó como coordinador del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente.

Más acá en el tiempo, y después de su buen desempeño en 2019, Bordet lo designó como vocal segundo de la Comisión Administradora del Fondo Excedente de Salto Grande (CAFESG), el organismo que administra los excedentes que llegan a la provincia de la represa de Salto Grande, una caja que hasta entonces era codiciada.

El rencor de Asueta con el peronismo que no lo supo “cuidar” se evidencia en las declaraciones oficiales de su salida del espacio. “Creemos que ya no tiene sentido derrochar esfuerzos y energías en luchas internas, sobre todo porque quedó claro en la última elección que en el PJ hay una férrea estructura de poder que no está dispuesta a reconocer nuestro trabajo”, sostuvo.

El foco de Frigerio puesto en el peronismo de Concordia

La contención que esperaba no llegó de parte de quién la esperaba. De hecho, hasta ahora Frigerio se ocupó de cobijar a dos de los cuatro primeros de aquella multitudinaria interna peronista del año pasado. Francolini primero, Asueta después. Gay, el candidato que perdió a manos del radical Francisco Azcué, fue ubicado también en CAFESG (lugar que ocupa por la minoría peronista) y Giano trabaja junto a Bordet.

Asueta desembarcó en la política local en 2015, con un discurso de renovación. Desde entonces, buscó llenar ese vacío. Ahora, para justificar su salida de la estructura del PJ, dijo que tiene “una mirada muy diferente” a la conducción local. “Reafirmamos nuestra impronta peronista, pero tenemos una mirada muy diferente a la conducción del PJ Local. Esta construcción independiente que vamos a llevar adelante no nos pone en el lugar de antagonistas, simplemente vamos a construir con independencia y la misma vocación social que siempre hemos tenido”, apuntó.