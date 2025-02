Córdoba: Bossa y Martino adelantan la pelea por la sucesión de Marcos Ferrer en Río Tercero

Embed - Pedro Bossa on Instagram: " ¡Iniciamos un nuevo período legislativo en Río Tercero! Desde el Concejo Deliberante, renovamos nuestro compromiso con cada riotercerense. Porque este espacio no solo es el lugar donde debatimos ideas, sino donde las convertimos en acción. Logros concretos como la Ordenanza de Ficha Limpia demuestran que en nuestra ciudad los corruptos NO podrán ser candidatos. Seguimos construyendo una política más honesta y transparente. Río Tercero Emprende ya transformó la realidad de más de 250 vecinos, dándoles herramientas para que sus ideas se conviertan en negocios sostenibles. El desarrollo de nuestra ciudad se impulsa con trabajo y oportunidades. El desarrollo debe ir de la mano con el cuidado del ambiente. Nuestro compromiso es seguir impulsando políticas que protejan nuestros recursos, fomenten el reciclaje y promuevan una ciudad más sostenible para todos. Seguimos adelante con más trabajo, más compromiso y con la convicción de que Río Tercero tiene todo para crecer y proyectarse hacia el futuro. ¡Vamos por más! #RíoTercero #AperturaDeSesiones #PedroBossa #FichaLimpia #Emprendedores #Educación #Sostenibilidad #Compromiso"

