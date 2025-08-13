MUNICIPIOS

Tres de Febrero: Diego Valenzuela se sube a la ola desreguladora y habilita UBER

El jefe comunal oficializó un cambio en la normativa local que libera el uso de aplicaciones de transporte.

Por Letra P | Periodismo Político
Tres de Febrero: Diego Valenzuela se sube a la ola desreguladora y habilita UBER.

En un encuentro con vecinos, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, anunció la aprobación de una ordenanza que desregula el sistema de transporte e incorpora el funcionamiento libre de Uber en el municipio. El objetivo, señalaron, es ampliar las opciones de movilidad, fomentar la innovación y adaptarse a los hábitos de traslado de los vecinos.

Valenzuela: "Es un orgullo"

Durante el evento se presentaron además dos nuevas funciones de la aplicación: Uber Seniors y Modo Simple, desarrolladas para facilitar el uso de la tecnología y ofrecer una movilidad más accesible para los adultos mayores. Según datos oficiales, el 21 % de la población del municipio supera los 60 años, por lo que estas herramientas apuntan a reforzar su autonomía y comodidad.

“Es un orgullo que Uber nos elija para promover que nuestros adultos mayores puedan viajar de manera rápida, transparente y segura”, afirmó Valenzuela. Y agregó: “Eliminamos trabas burocráticas y con esta nueva ordenanza promovemos una movilidad con mayor libertad. También sacamos la Tasa Vial, bajamos impuestos y tenemos habilitaciones gratuitas para impulsar el trabajo”.

Tecnología y movilidad para adultos mayores

Desde la empresa celebraron la medida: “La decisión del municipio demuestra que es posible pensar marcos normativos que contemplen las necesidades de movilidad de cada distrito, respetando las preferencias tanto de usuarios como de socios conductores”, sostuvo Eli Frías, responsable de operaciones de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Frías destacó además la importancia de los nuevos desarrollos: “Creemos que este es el camino para fomentar la industria, permitir la innovación y promover herramientas como Uber Seniors, que vienen a atender las demandas de los vecinos y ofrecer mejores opciones de movilidad”.

