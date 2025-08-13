ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: Roberto Mirabella se reunió con Juan Monteverde y exploran un armado peronista contra Agustín Rossi

El ladero de Omar Perotti y el líder de Ciudad Futura se encontraron en la capital provincial. Armado de la lista y posibles salidas para el laberinto del PJ.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Juan Monteverde, de Ciudad Futura, con Roberto Mirabella, ladero de Omar Perotti.

Cónclave Roberto Mirabella-Juan Monteverde

El encuentro se dio en un bar de la zona céntrica de la capital santafesina. En ambos espacios había insatisfacción sobre cómo se perfilaba la lista “oficial” del justicialismo. Tal como contó Letra P, el Movimiento Evita -de la mano de Eduardo Toniolli- y Ciudad Futura no descartaban ir juntos y por afuera. El perottismo también se sentía fuera del esquema que proyecta el partido.

Toniolli Rossi

Una dupla factible es Toniolli-Caren Tepp, de Ciudad Futura. ¿Qué ocurriría con las aspiraciones de renovar de Mirabella? ¿Se plegaría a ese hipotético armado? No hay respuestas aún y tampoco hay certezas de que esa lista finalmente prospere, pero las conjeturas se multiplican.

El perottismo pide pista

El perottismo ingresó distintas notas al Partido Justicialista reclamando que se discuta la forma en que se confeccionará la lista que competirá en las elecciones de octubre. La semana pasada judicializó incluso el tema y le pidió a la Cámara Nacional Electoral que intervenga para pedirle respuestas formales a la conducción del PJ. Luego de un cruce de respuestas, Mirabella volvió a ingresar este martes un escrito manifestando sus “aspiraciones” a participar de los comicios y pidiendo que se convoque a los distintos sectores.

image
La nota que ingresó Roberto Mirabella al PJ de Santa Fe.

Qué se juega en Santa Fe

La provincia pondrá en juego en octubre nueve de las 19 bancas que posee en Diputados. Terminan su mandato Mónica Fein (PS), Mario Barletta (que entró por la UCR y armó un monobloque), Melina Giorgi (UCR); Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas (PRO); Gabriel Chumpitaz (que llegó por el PRO y armó un monobloque filolibertario); Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler (PJ).

