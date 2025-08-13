Santa Fe: Roberto Mirabella se reunió con Juan Monteverde y exploran un armado peronista contra Agustín Rossi

El encuentro se dio en un bar de la zona céntrica de la capital santafesina. En ambos espacios había insatisfacción sobre cómo se perfilaba la lista “oficial” del justicialismo. Tal como contó Letra P, el Movimiento Evita -de la mano de Eduardo Toniolli- y Ciudad Futura no descartaban ir juntos y por afuera. El perottismo también se sentía fuera del esquema que proyecta el partido.
Una dupla factible es Toniolli-Caren Tepp, de Ciudad Futura. ¿Qué ocurriría con las aspiraciones de renovar de Mirabella? ¿Se plegaría a ese hipotético armado? No hay respuestas aún y tampoco hay certezas de que esa lista finalmente prospere, pero las conjeturas se multiplican.
La nota que ingresó Roberto Mirabella al PJ de Santa Fe.
Qué se juega en Santa Fe
La provincia pondrá en juego en octubre nueve de las 19 bancas que posee en Diputados. Terminan su mandato Mónica Fein (PS), Mario Barletta (que entró por la UCR y armó un monobloque), Melina Giorgi (UCR); Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas (PRO); Gabriel Chumpitaz (que llegó por el PRO y armó un monobloque filolibertario); Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler (PJ).