Campo Grande es una localidad integrada por cuatro centros urbanos: Villa Manzano, El Labrador, San Isidro y Sargento Vidal. A la vera del río Neuquén, la fragmentada comunidad funciona como entrada a Vaca Muerta. Está al límite de las localidades neuquinas San Patricio del Chañar y Añelo, la capital del gas y el petróleo no convencionales.

image.png

Elegido concejal en 2001, electo intendente por primera vez en 2003, trabajó constantemente para trascender a la localidad. Bajo el ala de Pichetto, blindó el municipio para el peronismo. En 2011, electo legislador provincial del entonces gobernador Carlos Soria, delegó el pago chico en Dantas, hoy representante del peronismo cercano a La Cámpora. Tras dos mandatos de su exaliado, pasó por la presidencia de la Legislatura y regresó al pago para continuar con el plan de trabajo en 2019.

“Mi propuesta es la de Milei. Me gusta el orden y el equilibrio fiscal. En el municipio nunca gasto más de lo que entra”, reconoce, subido a la ola violeta. Rivero fue uno de los primeros dirigentes que representó al León en los comicios provinciales de este año. En abril, compitió por la gobernación y no alcanzó los dos dígitos, pero logró dos bancas que serán cruciales en la Legislatura provincial a partir de diciembre, en un recinto donde el oficialismo no tendrá mayoría propia como hasta ahora.

El bloque opositor

El diputado Dantas oficia de armador del peronismo orgánico. A diferencia de abril, cuando el frente Nos Une Río Negro se sumó al gran acuerdo que encabezaba Weretilneck, el PJ busca por las suyas destronar a Rivero. Lo hace con Daniel Hernández, quien tuviera un paso por la cartera de Gobierno local hasta 2019, justamente cuando Dantas era intendente.

“Trabajando unidos, retomaremos el camino del progreso”, entiende Dantas. “Queremos recuperar el Campo Grande tranquilo y próspero que iniciamos en algún momento”, se despachó el candidato filokirchnerista.

image.png

El oficialismo rionegrino promueve a Jara Hadad, un dirigente que trabajó minuciosamente para construir una alternativa. “Conocemos los problemas, sabemos cuál es la solución y, lo fundamental, es que en el último tiempo obtuvimos el acompañamiento de Weretilneck. Estamos convencidos de este proyecto”, advirtió el elegido de JSRN a Letra P.

La carta ganadora de la boleta verde es una reforma a la carta orgánica municipal que promueva la participación de las cuatro localidades que comprenden el distrito. También busca resolver problemas de conectividad y de transporte público, en una región con alto índice de población rural. “Campo Grande es parte de Vaca Muerta, pero hay que estar integrados”, sostiene el candidato del oficialismo rionegrino.

La centroderecha vuelve a competir dividida. La interna de Cambia Río Negro se trasladó a esta elección local. Tejeda, con el PRO a cuestas, pretende adueñarse del voto identificado con JxC y competirá contra la Unión Cívica Radical (UCR). De fondo, se trasluce la competencia entre Tortoriello y el legislador reelecto Juan Martín, que ya construye una candidatura para 2027.

Muy lejos del escenario de 2019, cuando Rivero se impuso por peso propio y sin rivales, Campo Grande vuelve a tomar protagonismo. Dos semanas antes de las presidenciales, puede ofrendarle a Milei su primera victoria municipal en la provincia.