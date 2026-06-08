Río Negro: un exministro quiere ser secretario electoral y la oposición ve la mano de Weretilneck

La postulación de Nicolás Land , exministro de Desarrollo Social durante la gestión de Arabela Carreras y actual secretario legal del bloque de Juntos Somos Río Negro , para ocupar la Secretaría Electoral provincial generó una reacción inmediata de parte de la oposición volvió a hacer subir la temperatura política en Río Negro .

Land integra la nómina de seis finalistas que continúan en carrera para cubrir una de las vacantes más sensibles de la estructura judicial rionegrina. La Secretaría Electoral tiene bajo su órbita la organización administrativa y técnica de los procesos electorales provinciales, una función clave de cara a los próximos comicios.

La controversia escaló esta semana cuando el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros , presentó una nota formal ante el Consejo de la Magistratura solicitando acceso al expediente del concurso y reclamando información detallada sobre cada una de las etapas del proceso de selección.

En el escrito presentado el 3 de junio, Berros sostiene que existe una "duda razonable" sobre la integración actual del Consejo de la Magistratura y advierte que las recientes reconfiguraciones políticas dentro de la Legislatura podrían afectar la representación institucional en ese organismo.

El legislador también pidió conocer el estado actual del concurso, los antecedentes de los postulantes y las decisiones adoptadas hasta el momento para garantizar un seguimiento público del procedimiento.

El punto más delicado del planteo aparece en el tramo final de la presentación, donde Berros afirma que resulta necesario extremar los controles porque "podría haber un direccionamiento" del proceso en favor de Land debido a su condición de secretario del bloque legislativo del espacio que comanda Alberto Weretilneck.

"La independencia judicial y la confianza ciudadana dependen de que estos procedimientos se desarrollen con plena claridad y sin condicionamientos externos", señala el documento elevado al Consejo de la Magistratura.

La candidatura de Land reabrió además un debate recurrente en la política rionegrina: el desembarco de dirigentes vinculados al oficialismo provincial en cargos estratégicos dentro del Poder Judicial. Entre los antecedentes que suelen mencionar los sectores opositores aparecen figuras como Sergio Ceci, integrante del Superior Tribunal de Justicia; Julián Fernández Eguía, quien pasó de la Fiscalía de Estado a ser juez; y otros funcionarios que desarrollaron carreras políticas o administrativas dentro de la estructura de Juntos Somos Río Negro antes de acceder a cargos judiciales.

La política de Río Negro ante la postulación de Nicolás Land

A pocos días de que se defina el nombre de la persona para ocupar el cargo que dejó vacante Verónica Belloso, hay 6 finalistas. Uno de ellos es Land, que viene trabajando desde hace años para Weretilneck. "Él tiene exactamente la misma posibilidad que los otros concursantes que aprobaron el examen de los 14 y de que de ellos 6 rindieron y 4 aprobaron", aseguraron desde el oficialismo ante la consulta de Letra P.

En Cambia Río Negro, el sector de Aníbal Tortoriello, dicen que "la postulación es uno de los últimos manotazos judiciales desesperados de un Gobierno que no solo ha perdido el feeling con los rionegrinos, sino que intenta desde la hegemonía imponer el látigo judicial para sostener el poder a como de lugar".

Legislatura Rio Negro La política rionegrina activa en la discusión en torno a la postulación de Land.

Para Berros, espada del sorismo en la cámra, el movimiento "demuestra una vez más que Weretilneck no respeta la división de poderes". "Parece que que se tomo enserio lo del jeque árabe, no solamente por su fanatismo por el gas y el petróleo, sino también por la suma del poder público", lanzó ante la consulta de este medio.

En La Libertad Avanza, César Domínguez reconoce la "experiencia en el funcionamiento de la administración pública", pero pone la atención en el cumplimiento de los pasos establecidos por la ley para hacer efectiva la designación. "Estoy de acuerdo en su participación al concurso de lo contrario estaríamos vulnerando sus derechos", dice replicando una idea que comparte con el oficialismo.

Para Ariel Rivero, líder de Primero Río Negro, la discusión es menor porque "quien define en ese lugar es el juez y un secretario sólo tiene acceso a los expedientes". "En Río Negro ocurren estas cosas, ya hay varios ex oficialismo y de otros sectores que hoy están en cargos judiciales", agrega restándole peso al debate.

El concurso se desarrolla además en un momento particular para la Justicia Electoral. El actual juez electoral, Carlos Da Silva, participa de otro proceso de selección para ocupar una vocalía en la Cámara Laboral de Viedma, situación que podría derivar en movimientos simultáneos dentro del organismo encargado de administrar los procesos electorales de la provincia.