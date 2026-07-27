Santa Cruz: Claudio Vidal reactiva el riesgo kuka como eje de la campaña 2027

El gobernador de Santa Cruz , Claudio Vidal , volvió a poner al kirchnerismo en el centro de sus críticas y reactivó un enfrentamiento político que promete escalar en la antesala de las elecciones de 2027. Como lo hizo en 2023 y 2025, Vidal elegirá CFK como blanco de su estrategia de campaña y evitará chocar de frente contra Javier Milei.

Tras participar de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo , donde compartió el acto con el Presidente y ocupó un lugar destacado en el palco oficial, el mandatario provincial utilizó sus redes sociales para profundizar un mensaje de fuerte contenido político.

Sentado en primera fila junto al ministro de Economía, Toto Caputo , Vidal acompañó el discurso del Presidente y luego replicó uno de sus principales conceptos para trasladarlo al escenario santacruceño. Desde sus cuentas oficiales sostuvo que "un país sale adelante cuando acompaña a quienes producen y trabajan, no cuando los castiga", y utilizó esa idea para cargar contra las gestiones kirchneristas que gobernaron la provincia durante tres décadas.

El mensaje más contundente llegó después del acto en La Rural. Vidal afirmó que "treinta años de kirchnerismo reemplazaron la cultura del trabajo por el cortoplacismo, la dependencia y el clientelismo" y aseguró que ese proceso "no se repara en dos años".

En la misma publicación, el gobernador contrastó las promesas de los gobiernos anteriores con los primeros resultados que, según sostuvo, comenzó a mostrar su gestión. Recordó que hace 11 años Cristina Fernández de Kirchner había prometido que Santa Cruz "iba a alimentar al mundo", pero señaló que esa meta quedó reducida a "anuncios y promesas vacías".

EL CAMPO ENSEÑA QUE PRIMERO SE SIEMBRA. SIGAMOS ESFORZÁNDONOS PARA SALIR ADELANTE @JMilei El Presidente lo dijo muy claro: un país sale adelante cuando acompaña a quienes producen y trabajan, no cuando los castiga. En Santa Cruz conocimos antes que ningún otro argentino las… pic.twitter.com/5DUnewF5M6

En contraposición, destacó las primeras cosechas de trigo, avena, arvejas y alfalfa como una muestra de que "el potencial se convierte en realidad cuando sí hay trabajo y producción".

Las declaraciones volvieron a colocar al kirchnerismo como el principal adversario político del mandatario, en un escenario donde la discusión por el rumbo de la provincia empieza a proyectarse hacia la disputa electoral de 2027.

Cerca de Javier Milei y con respaldo a la agenda productiva

La participación de Vidal en la Exposición Rural también dejó una señal política por su cercanía con la Casa Rosada. El gobernador siguió el discurso presidencial desde un lugar privilegiado en el palco oficial, acompañado por Caputo, mientras que la comitiva santacruceña estuvo integrada por la ministra de Producción, Nadia Ricci; el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, y el titular del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay.

El endurecimiento del discurso de Vidal se produce en un momento de fuerte reconfiguración política en la provincia.

En otra publicación, el mandatario celebró que el stand provincial fuera reconocido como uno de los mejores de la muestra y sostuvo que ese logro refleja "el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso" de quienes trabajan en la producción, además de ratificar que ese sector será uno de los ejes centrales de su gestión.

La discusión 2027 en Santa Cruz

El endurecimiento del discurso de Vidal se produce en un momento de fuerte reconfiguración política en la provincia. Tras las elecciones legislativas del año pasado, el kirchnerismo volvió a mostrarse competitivo y comenzó a proyectar la candidatura del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, para disputar la gobernación en 2027.

En paralelo, el oficialismo provincial enfrenta distintos frentes de conflicto político e institucional, mientras la oposición busca capitalizar ese escenario. El gobernador también mantiene abierta su estrategia de acercamiento al gobierno nacional, con la expectativa de fortalecer ese vínculo de cara al próximo turno electoral. Mientras advierte sobre "intentos desestabilizadores" por parte de sus opositores, negocia sus posturas con La Libertad Avanza en el Congreso.

Hasta dónde puede llegar el acercamiento es la gran duda que surge en un escenario provincial en el que el staff libertario espera por la estrategia electoral nacional, aunque los principales referentes provinciales no descansan en sus críticas hacia el goberandor. En ese contexto, las publicaciones realizadas después de su paso por La Rural dejaron en claro que Vidal eligió volver a polarizar con el kirchnerismo y comenzar a delinear uno de los principales ejes discursivos con los que buscará posicionarse de cara a 2027.