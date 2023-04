La gobernadora de Río Negro , Arabela Carreras , ratificó este viernes que quiere ser candidata a intendenta de San Carlos de Bariloche por Juntos Somos Río Negro (JSRN) y se quejó porque el partido la sometería a internas en lugar de postularla directamente. Sin evitar la polémica, desafió al jefe político del espacio, el senador y gobernador electo Alberto Weretilneck , señalando que en el sello verde “nadie puede imponer nada” y no descartó alianzas extrapartidarias con otros espacios. A la vez, relativizó una eventual postulación por el nuevo partido vecinal Bariloche Unidos, donde aseguran que no hablaron de candidaturas.

Desde el pasado 16 de abril, la interna entre las principales figuras de JSRN alcanzó su máximo punto cuando el ideólogo del "Gran Acuerdo Rionegrino" dijo que si la actual mandataria quiere postularse en Bariloche, deberá ir a internas. Desde esa aclaración, la gobernadora no ocultó malestar con el jefe político del oficialismo patagónico. “En Juntos no hubo internas en ninguna ciudad de la provincia, incluso en algunas ciudades por decisión partidaria Juntos no presentó candidatos, favoreciendo a otras fuerzas, pero en Bariloche pareciera que se ha cambiado de criterio ”, se quejó la mandataria, en diálogo con Radio 6.

En plena campaña electoral de abril, la gobernadora persistió con su candidatura personal para las elecciones que recién se celebrarán en septiembre, con menos entusiasmo a favor de la lista verde e incluso con declaraciones críticas al endeudamiento que generó el Plan Castello en el mandato que la precedió. Así, luego de los comicios en los que se impuso, Weretilneck fue lapidario, le quitó todo respaldo y anticipó que deberá competir contra quienes se pongan enfrente.

Carreras, para aumentar la presión interna, dejó en claro que tiene un solo objetivo: el Centro Cívico. “Mi amor por mi ciudad es más fuerte que cualquier ambición de crecimiento que podría significar ser diputada nacional. Es más poderosa que el deseo de tener esa proyección nacional”, aseguró y cerró la puerta de emergencia que podía ser una salida al entuerto.

También sorprendió el intendente Gustavo Gennuso, al cruzar a Carreras: "Hay que gobernar ahora, está bien lo que piense la gobernadora es su pensamiento, pero nos faltan ocho meses, adelantar internas me parece que no corresponde por las necesidades que tiene la gente”, sostuvo. Dijo que la situación de la provincia es crítica, con "graves problemas a solucionar" y le recomendó "trabajar en lo que le pagan a cada uno".

"A mí me pagan por ser intendente y me dedico a eso. Hay que ser humilde con la gente que de por sí tiene muchos problemas y yo me aboco a eso, cada segundo que destino hablar de una interna es un segundo que no le dedico a mi gente", se expresó.

Por adentro o por afuera

Estas declaraciones cerraron una semana de versiones periodísticas que anticipaban que sería candidata a intendenta dentro de JSRN o por fuera, por el partido Bariloche Unidos, impulsado en 2021 por el titular de la agencia Río Negro Exporta, Darío Barriga, y su hermano Silvio, exdelegado del Ministerio de Seguridad en Bariloche.

“Los sellos partidarios son necesarios dentro del marco de la ley para postularse. Lo importante es el diálogo trasversal, la cuestión administrativa es secundaria”, respondió ante la posibilidad de candidatearse por el partido vecinal. “Vamos a seguir dialogando con los precandidatos de Juntos y también con sectores por fuera de Juntos”, añadió.

“Candidatos sin grandes capacidades”

Barriga, ante la consulta de Letra P, lo primero que expresó fue su sorpresa porque ningún periodista lo consultó sobre la posibilidad de que Carreras fuera candidata a intendenta por Bariloche Unidos, el partido que impulsó “por el sueño” de convertirse él en jefe comunal.

“Hicieron un montón de especulaciones y las publicaron por todos lados, pero nadie vino a verme a ver si eso era posible”, afirmó a este medio. Igual, no desmintió ni confirmó. Destacó que el partido fue creado en 2021 y que sería un “visionario tremendo” si en ese entonces hubiera especulado con la posibilidad de que la gobernadora quisiera ser intendenta por fuera de Juntos.

Bariloche Barriga Barriga, el mentor del partido municipal de Bariloche.

“En política nada está cerrado. El partido surgió pensando en el sucesor del intendente Gustavo Gennuso y viendo que en ninguno de los posibles candidatos veíamos grandes capacidades. Si la capacidad es sólo ser amigo o tener la bendición del gobernador electo, estamos medio complicados”, lanzó.

Con todo, negó cualquier conversación de candidaturas con la gobernadora. “Ella sabe que existe el partido, pero nunca hablamos sobre la posibilidad de que ella fuera candidata por el partido. Los que hacen esas especulaciones que se hagan cargo”, afirmó.

Barriga contó que Bariloche Unidos está en el proceso administrativo de presentación documental, a la espera de la audiencia de habilitación de la Justicia Electoral. “Primero tendremos elecciones de cargos partidarios y luego de listas”, contó.