Río Negro: de la UCR a los tribunales, la pendiente sin final a la vista del único intendente libertario

Desde hace tiempo, la Justicia tiene bajo la lupa el manejo de recursos de Allen , el municipio de Río Negro que conduce Marcelo Román . El radical que dio el salto a La Libertad Avanza es investigado por gastos vinculados a la Fiesta de la Pera, el manejo de la pauta y una presunta triangulación de fondos hacia estructuras privadas.

El intendente debía asistir a los Tribunales rionegrinos esta semana, pero la audiencia se postergó para el 8 de junio. La formulación de cargos, que lo apuntan por los delitos de peculado y admnistración freudulente, definirá el encuadre formal de la causa y podría abrir un proceso que impacte directamente en la continuidad institucional del intendente. El Concejo Deliberante ya analiza los pasos a seguir, con la posibilidad de avanzar en una suspensión preventiva en caso de que la imputación quede firme.

Pero el expediente judicial es apenas el último capítulo de una historia política zigzagueante, que comenzó bajo el paraguas del “gran acuerdo rionegrino” en la Unión Cívica Radical (UCR) , continuó en La Libertad Avanza de la mano de la diputada Lorena Villaverde y terminó aislado, en un intento de acercarse al gobernador Alberto Weretilneck para apagar el incendio que se generó en el distrito.

Román llegó a la intendencia como una expresión del clima político que impulsó el crecimiento libertario en el interior del país . Apenas rompió con la UCR, su gestión comenzó con un discurso disruptivo y alineado con el ideario mileísta, en un intento de romper con las estructuras tradicionales del poder local.

Ese vínculo lo llevó incluso a asumir responsabilidades partidarias dentro del espacio que iba creciendo al mando de Villaverde. Sin embargo, el armado en Río Negro pronto mostró fragilidad, internas y falta de conducción territorial.

Lorena Villaverde y Marcelo Román en Plaza de Mayo.png

La realidad imperante en su dominio territorial lo aisló, aunque intentó moverse sobre diversas vertientes internas de la organización presidencial en la Patagonia. Pero siempre la crisis municipal lo arrastró y condicionó.

Ruptura y soledad en Río Negro

Los aprietos dentro de La Libertad Avanza no tardaron en impactar en Allen. Román terminó alejándose en medio de tensiones y pérdida de respaldo, lo que lo dejó en una situación de debilidad institucional.

En paralelo, su relación con Villaverde mutó de la cercanía a la confrontación. En el momento de mayor poder político de la legisladora, el intendente buscó alinearse, pero la relación se deterioró con el correr de los meses, en un contexto atravesado luego por el escándalo narco que salpicó al entorno en 2025 y debilitó ese armado en la provincia.

Mientras el frente político se desordenaba, la gestión municipal acumulaba problemas. Reclamos por servicios deficientes, conflictos salariales, renuncias dentro del gabinete y desajustes administrativos comenzaron a marcar el pulso de Allen.

El deterioro quedó reflejado en el malestar social y en las observaciones de organismos de control. De hecho, la causa judicial que hoy lo compromete se originó a partir de una denuncia del Tribunal de Cuentas local, que detectó irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La crisis económica del municipio también obligó a Román a tomar medidas de emergencia y a enfrentar un escenario financiero cada vez más asfixiante.

Puentes y rupturas en la política rionegrina

En ese contexto de debilidad, Román buscó respaldo en otras figuras del mapa político. Uno de los vínculos que exploró fue con el diputado Aníbal Tortoriello, en un intento por reconstruir volumen político por fuera del esquema libertario original. Sin embargo, esos acercamientos no lograron consolidarse ni traducirse en un sostén real.

image.png La diputada Lorena Villaverde y su colega Aníbal Tortoriello de Río Negro. Hay ruido en la tropa libertaria de la Patagonia.

Más compleja fue su relación con Weretilneck. El vínculo transitó momentos de tensión, en línea con el posicionamiento inicial del intendente y las expectativas que el crecimiento de La Libertad Avanza generaba en medio entre la dirigencia. Pero la crisis económica de Allen obligó a recalcular y Román terminó recurriendo a la provincia en busca de asistencia.

Con la Justicia avanzando en la investigación y la política local lista para soltarle la mano, el dirigente que se presentó como el primer emergente libertario en el interior de Río Negro y prometía romper con la política tradicional enfrenta hoy un escenario inverso con una gestión cuestionada que prácticamente no tiene respaldo político y expone la fragilidad de los armados improvisados y el costo de gobernar en soledad.