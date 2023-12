Menem anunció el inicio de la agenda legislativa durante un brindis de fin de año con periodistas, en el que ratificó que el paquete de proyectos podría incluir un blanqueo, pero no así la coparticipación del impuesto al cheque, propuesta por los gobernadores peronistas, quienes no avalaron la reversión de Ganancias aun cuando serían favorecidos con ingresos de fondos frescos. El titular de la Cámara baja no descarta sumarlos. "Sabemos que un sector de Unión por la Patria y la izquierda no nos van a acompañar. Con el resto se puede hablar", confió.