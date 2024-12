Reforma constitucional: las cuatro claves de la ley que revolucionará el mapa político de Santa Fe

Es una determinación que atañe especialmente al peronismo . En crisis aguda tras el final del gobierno de Omar Perotti , el PJ se enfrentará a una estrategia compleja. Una lista de unidad, ante una coyuntura de tanta heterogeneidad interna, es prácticamente imposible, por lo que no es descabellado pensar en varias listas peronistas y otras, por qué no, compitiendo por fuera de la estructura partidaria.

Se evalúa, aún sin definición, que cada partido o frente celebre una interna abierta no obligatoria para definir candidaturas. El socialismo , en su congreso provincial que realizó este sábado, marcó el inicio de este camino. No obstante, por el momento no hay una fecha tentativa para tomar tal decisión.

Cuándo se elegirían convencionales en Santa Fe

La elección de convencionales se realizará el mismo domingo de las PASO locales, cuando Santa Fe votará quiénes estarán en las listas para competir en los comicios generales por bancas en los concejos deliberantes, por presidencias comunales y por una quincena de intendencias desfasadas de calendario.

La intención del gobierno provincial es despegarse lo máximo posible del calendario electoral nacional, que tendrá actividad suprema durante el segundo semestre del año próximo. Para evitar cruce de fechas y que se nacionalice, aunque sea mínimamente, una elección de extrema relevancia provincial, Unidos apuesta a votar convencionales constituyentes en abril o, como mucho, en mayo.

El formato de la elección de convencionales también es algo que gana consenso dentro de Unidos. Serían dos categorías de boletas únicas, el sistema que rige en la provincia. Por un lado, se elegirían 50 bancas por distrito único que se distribuirán a través del sistema D'Hondt; y otras 19 por cada uno de los departamentos que tiene la provincia. A priori, cada lista deberá presentar candidaturas en ambas categorías.

Con todo, el oficialismo tiene un inconveniente en este punto, porque el perottismo, el principal aliado opositor, quiere votar los 69 nombres para la Convención Constituyente directamente por distrito único. Especula Perotti que, de esa manera, tiene más chances de sumar bancas.

A la vez, la coalición que lidera Pullaro aspira a un piso de 3 por ciento para ingresar a la compulsa que se resuelva por sistema D'Hondt. Cualquier lista que no supere dicho porcentaje, automáticamente quedaría fuera del reparto de bancas. De sostenerlo, entraría en conflicto con el bloque de izquierda del Frente Amplio por la Soberanía, que tiene tres bancas en Diputados, y dos (el radical Fabián Palo Oliver y la socialista Claudia Balagué) acompañan la reforma, pero aspiran a un piso más bajo o, directamente, a no establecer un piso.

"Unidos no está en condiciones de entrar rígido al debate", se sincera ante este medio uno de los legisladores más relevantes del oficialismo. Por ese motivo, la coalición puede hacer concesiones para lograr la sanción de la ley. A priori, la manera de elegir convencionales y determinar el piso asoman como los aspectos electorales más conflictivos a resolver en los próximos días, antes del jueves.

El socialismo, al frente del debate en la Legislatura

Esos son los primeros trazos referidos al aspecto estrictamente electoral. A la par, la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el socialista Pablo Farías, se encargará durante lunes, martes y miércoles, en doble turno, de definir los artículos de la Constitución plausibles de ser reformados. Se espera otra semana de negociaciones y rosca interminable. Hay mucho en juego y es historia.

La centralidad de la política santafesina, al igual que la última semana, estará en la Legislatura. En ese marco, como contó días atrás Letra P, el radicalismo y el socialismo, aún con matices, vuelven a quedarse con el centro de escena. Pullaro, gobernador y cabeza de la UCR, va camino a tener otra reforma, en este caso una que todos sus antecesores quisieron y ninguno pudo alcanzar. El socialismo se asegura conducir el debate en Diputados y manejar los tiempos del proceso.

Donde no hay tanto orden es en el peronismo. Perotti tiene a todo el partido en la mano. Respetó lo resuelto en la reunión del lunes pasado, pero sostuvo su acuerdo con Pullaro. El exgobernador repitió la lógica que demostró durante el debate de la reforma judicial: ahora, a modo de aporte, su bloque volvió a ingresar un proyecto y aportaría el músculo opositor que necesita el oficialismo. No obstante, parecería que no puede cooperar con todo su bloque, porque su exministro de Economía, ahora diputado provincial, Walter Agosto, no se plegaría a la estrategia perottista.

Este lunes, a la mañana, el PJ se volverá a reunir con el objetivo de alcanzar una propuesta unificada. Ahora, con las cartas decididamente marcadas, parece más difícil arribar a ese puerto. Atento al movimiento, Unidos se esperanza con el aval del bloque del PJ en el Senado y algún otro voto en Diputados, además del perottismo, para construir una narrativa de amplitud y consenso.