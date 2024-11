Santa Fe: a la espera de un acuerdo amplio, Pullaro evalúa pedir la reforma constitucional en extraordinarias

El gobierno de Maximiliano Pullaro no rechaza y se abraza de a poco a la posibilidad de pedirle a la Legislatura que sancione una ley de necesidad de r eforma constitucional en sesiones extraordinarias , la semana que viene. Si más de un frente, no solo Unidos para Cambiar Santa Fe , hace el pedido, el radical está dispuesto a hacer el llamado.

La Casa Gris sigue de cerca, y de cuerpo presente en algunos casos, las negociaciones por la ley entre el oficialismo y la oposición, especialmente el peronismo . El ministro de Gobierno Fabián Bastía se incorporó a la mesa de rosca y Pullaro, si bien no está involucrado cien por ciento en el tema, sigue de cerca los avances.

La Legislatura tiene un jueves y viernes de alto voltaje, con convocatoria de sesiones para ambos días. Aún sin texto cerrado y sin definir si el documenta ingresará por Diputados o el Senado, Unidos tiene previsto tirar de la soga todo lo que pueda para lograr una sanción antes del viernes. Si no lo concreta, no le quedará otra que recurrir al gobernador porque el 30 de noviembre cierra el periodo de sesiones ordinarias.

Pullaro, que hasta hace unas semanas descartaba de plano la chance de pedir el tratamiento en extraordinarias, ahora evalúa hacerlo, siempre y cuando el pedido parta de la Legislatura y no solamente desde Unidos. En ese marco, el Ejecutivo aguarda una petición formal del oficialismo, pero también de al menos una parte el peronismo. A quien no se cuenta es al bloque de Amalia Granata .

“Probablemente exceda la ordinaria, semana que viene”, blanqueó su cálculo un paladar negro del pullarismo. El gobierno entiende que Unidos está trabajando, y alcanzando, niveles de acuerdo con la oposición, especialmente el peronismo. Su aval, saben, le daría una musculatura mayor a un proyecto tan importante como una reforma constitucional.

“Estamos confiados que va a haber ley”, apuntó la misma fuente a Letra P. No obstante, el Ejecutivo se preocupa celosamente en su narrativa, en dejar en claro que pretende que la Legislatura, a la hora de revisar los artículos de la Constitución, no se quede solo en cuestiones de la política para la política. “Si es a los empujones, no nos interesa”.

El peronismo adentro, sí o sí

“Tiene que haber mucha amplitud en las reformas, si es una reforma cerrada se le da una razón a los que critican el proceso”, sostiene el pullarismo. Ante la pregunta de porqué el gobernador ahora sí evalúa llamar a extraordinarias, la mesa chica del radical responde que está “dispuesto en un acuerdo que lo exceda cien por ciento”.

Pero la condición es esa, que sea la Legislatura quien efectué el pedido. Porque le falta tiempo, porque no alcanza los acuerdos, porque se estira la negociación, por el motivo que sea, pero no va a ser el gobierno el que impulse el llamado de manera unilateral.

Pullaro siguió de cerca las charlas de este miércoles, se involucró “levemente”, mantuvo una reunión de quince minutos específica sobre el tema, pero mantuvo una “agenda absolutamente paralela” durante toda la jornada.

La hoja de ruta del jueves indica que a las 11 se concretará en la cámara baja la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y luego, cuando finalice, la parlamentaria de todos los bloques. La sesión está prevista para las 15, al igual que el Senado. Este viernes, en tanto, hay sesiones previstas en ambas cámaras a las 10 de la mañana.