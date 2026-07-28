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INVERSIÓN CON POCOS RESULTADOS

La Corte porteña gastó U$S 600.000 en inteligencia artificial, pero resolvió menos del 5% de los expedientes

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad dictó sentencia en 65 de los 1241 expedientes que ingresaron en los primeros seis meses de 2026. Los desafíos.

Por Letra P | Periodismo Político
Marcela Vivian De Langhe, Alicia Ruíz, Inés Mónica Weinberg de Roca, Luis Lozano y Santiago Otamendi, integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Marcela Vivian De Langhe, Alicia Ruíz, Inés Mónica Weinberg de Roca, Luis Lozano y Santiago Otamendi, integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras avanza la implementación de un sistema de inteligencia artificial para agilizar la gestión judicial, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictó sentencia en apenas 65 de los 1241 expedientes ingresados durante el primer semestre de 2026. En 2025, el tiempo promedio de resolución de las causas fue de 123 días.

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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad enfrenta un doble desafío: responder al fuerte incremento de causas que recibe desde la ampliación de sus competencias y mejorar sus indicadores de gestión. En ese contexto, el organismo adjudicó recientemente un contrato por casi U$S 600.000 para incorporar un sistema de inteligencia artificial destinado a optimizar la administración, el análisis y la búsqueda de jurisprudencia.

La baja tasa de resoluciones judiciales

Sin embargo, las estadísticas muestran el tamaño del reto. Durante el primer semestre de 2026 ingresaron 1241 expedientes con dictamen, pero solo 65 obtuvieron sentencia, lo que representa una tasa de resolución de apenas el 4,5%. El 95,5% restante continúa pendiente de resolución.

Los antecedentes tampoco muestran un escenario de alta productividad. Durante 2025, una vez que un expediente llegaba al Tribunal Superior con dictamen, el tiempo promedio para obtener una sentencia era de 123 días.

El uso de la inteligencia artificial en la Justicia

La incorporación de inteligencia artificial fue presentada como una herramienta para agilizar los procesos internos, automatizar tareas administrativas, mejorar la gestión documental y optimizar la búsqueda de antecedentes jurisprudenciales. El contrato tendrá una vigencia de cinco años.

La necesidad de modernizar el funcionamiento del tribunal también se explica por el fuerte crecimiento de su carga de trabajo tras la ampliación de sus competencias, que incrementó significativamente el ingreso de expedientes.

La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta valiosa para mejorar el funcionamiento del Tribunal. Pero el verdadero éxito de esa inversión no se medirá por el contrato firmado, sino por los resultados concretos que logre producir: reducir los tiempos de resolución, aumentar la productividad y brindar una respuesta más rápida y eficiente a los miles de expedientes que esperan una sentencia.

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