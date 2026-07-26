El massismo cuestionó a Javier Milei y defendió la alianza productiva con Lula da Silva y Brasil

Lula da Silva y Sergio Massa. El Frente Renovador cruzó a Javier Milei por sus ataques al presidente de Brasil.

Con eje en el impacto para el trabajo argentino, dirigentes de todo el pais del Frente Renovador expresaron que los agravios de Javier Milei a Luiz Inácio Lula da Sulva son perjudiciales para el trabajo argentino, en tanto recordaron que de la relación con Brasil dependen miles de pymes, industrias y empleos argentinos vinculados al principal socio comercial del país.

De esa manera, el FR expresó "un fuerte respaldo a la visión de desarrollo e integración regional impulsada por Sergio Massa " y advirtió sobre "las consecuencias que generan los agravios del oficialismo al presidente Lula da Silva durante su visita a Brasil, principal socio comercial de la Argentina, en un momento en que el Gobierno nacional profundiza el desmantelamiento del entramado productivo y la destrucción de empleo formal".

El partido señaló que "la falta de respeto al principal socio comercial del país no es un exabrupto menor", sino "un costo económico concreto que terminan pagando las pymes, las exportaciones y los trabajadores argentinos".

Los referentes massistas coincidieron en que "la relación bilateral debe sostenerse sobre el diálogo, el respeto y una agenda común orientada a la producción, el trabajo y el crecimiento con inclusión".

Ademas, cuestionaron que el Gobierno "priorice la confrontación política por sobre los intereses estratégicos de la Argentina".

Críticas a Javier Milei desde la Cámara de Diputados

La diputada Sabrina Selva señaló que detrás del vínculo bilateral "hay miles de pymes, empleos e industrias argentinas que dependen de nuestro principal socio comercial" y destacó la necesidad de "recuperar el diálogo, el respeto y la sensatez".

Detrás de la relación con Brasil hay miles de PYMEs, empleos e industrias argentinas que dependen de nuestro principal socio comercial.



Los agravios personales al Presidente @LulaOficial por parte de Milei, le hacen daño a la Argentina y a los argentinos.



Es urgente recuperar… pic.twitter.com/xIrdlmUS6J — Sabrina Selva (@SabriSelva) July 26, 2026

Su par Diego Giuliano, presidente del FR, sostuvo que "un Presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial", y advirtió que "cada pelea diplomática de Milei la terminan pagando nuestra industria, nuestras exportaciones y nuestros trabajadores".

Un Presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial.



Cada pelea diplomática de Milei la terminan pagando nuestra industria, nuestras exportaciones y nuestros trabajadores.



La… https://t.co/WIHp4f93of — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) July 26, 2026

Cecilia Moreau calificó como "inaceptables" los agravios del mandatario argentino contra Lula y recordó que "jamás en la historia un presidente argentino viajó a otro país para insultar públicamente a su mandatario", en tanto su par Jimena López afirmó que "la unidad también se construye mirando a la región" y remarcó que "la salida para la Argentina tiene que ser con integración, inclusión y futuro".

La unidad también se construye mirando a la región.

Con Brasil compartimos una agenda de trabajo, producción y desarrollo. Pero ese desarrollo solo tiene sentido si se gobierna con sensibilidad y con la gente adentro.

La salida para la Argentina tiene que ser con integración,… pic.twitter.com/jFA02YfElM — Jimena López (@MaJimenaLopezOk) July 26, 2026

A su vez, Ramiro Gutiérrez expresó que "los líderes siempre hermanan a sus pueblos" y que la región "volverá a ser sólida cuando impere el diálogo, la comprensión y el respeto", mientras que Marina Salzmann sostuvo que Brasil debe ser "un aliado indiscutible para el desarrollo que necesita Argentina" y afirmó que el país necesita una conducción que "busque oportunidades para nuestro país y promueva el crecimiento económico con inclusión social".

En Brasil sólo deberíamos ver un aliado indiscutible para el desarrollo que necesita Argentina. Vamos a salir adelante cuando seamos conducidos por un Presidente que nos represente como corresponde en el exterior, que busque oportunidades para nuestro país y por sobre todas las… pic.twitter.com/03SBrHlqWS — Marina Salzmann (@marinadorotea) July 26, 2026

Por su parte, Jorge Araujo afirmó: "Vecinos. Amigos. Aliados estratégicos. Con Brasil podemos progresar juntos. Porque lo que importa es la Argentina. Poco importa el ego de un presidente que quiere que se hable de él en el exterior y hace daño a nuestro comercio y a nuestras chances de desarrollo. Primero, el país".

Alexis Guerrera destacó que Brasil es el "principal socio comercial" de la Argentina y sentenció: "Cada agravio de Milei no lastima a Lula, lastima a la industria, al comercio y a los trabajadores argentinos que dependen de esa relación bilateral". A su vez, Guerrera denunció que se necesita "un Jefe de Estado que esté a la altura de lo que la historia entre ambos países marca y requiere".

| Brasil es el principal socio comercial de la Argentina.



No necesitamos un Presidente que juegue una interna electoral, sino un Jefe de Estado que esté a la altura de lo que la historia entre ambos países marca y requiere.



Pragmatismo, sensibilidad social y… pic.twitter.com/SSw6Hg1OJ1 — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) July 26, 2026

Por su parte, el diputado provincial bonaerense Rubén Eslaiman expresó: "En la diversidad de nuestras historias, Argentina y Brasil somos hermanos de América del Sur. Unidos por el diálogo, el respeto mutuo y la voluntad de construir un futuro compartido de prosperidad, paz y desarrollo", y añadió: "Con el gobierno de Brasil y el Presidente Lula, renovamos el compromiso de trabajar juntos por nuestros pueblos. ¡Unidad sudamericana!".

Otras manifestaciones

Senador provincial bonaerense Marcos Pisano: "Brasil y Argentina están unidos por una larga historia de arraigo y desarrollo basada en la unidad y la sensibilidad a la hora de gobernar. Abogamos por un modelo de desarrollo que incluya a todos, no sólo a los amigos del poder".

Legisladora bonaerense Ayelén Rasquetti: "Cuando hay diálogo, hay futuro. Ambos países poseen una historia compartida y enormes desafíos por delante, por lo que gobernar exige diálogo, trabajo conjunto y solidaridad para construir un desarrollo con la gente adentro".

Diputada provincial bonaerense Sofía Vannelli: "El desarrollo que no pone a la gente en el centro, no es desarrollo. Sergio Massa y Lula son el ejemplo de que otra forma de conducir es posible: con diálogo regional y con la convicción de que a la 'Patria Grande' se la construye de a pueblos".

Martín Marinucci, ministro de Transporte de Buenos Aires: "La integración entre Argentina y Brasil no es una consigna: es una decisión estratégica para generar trabajo, producción y oportunidades que requiere diálogo, sensibilidad social y la convicción de que el desarrollo sólo tiene sentido cuando mejora la vida de la gente".

Marcela Passo, subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte bonaerense: "El desarrollo como motor de crecimiento y prosperidad tiene que ser prioridad de agenda, tal como lo planteó Sergio Massa y todos los que formamos parte del Frente Renovador. Lamento profundamente que la agenda de odio que impulsa el actual gobierno argentino se haya puesto por encima de esos ideales".

Vanesa Abril, legisladora de Chubut: "Argentina hoy más que nunca necesita del diálogo y la unidad regional. Brasil es un socio estratégico, nuestro principal socio comercial. Necesitamos gobernantes con capacidad y sensibilidad para llevar soluciones a la gente, fortaleciendo la agenda de integración, desarrollo y producción desde el respeto y el diálogo".

Sara Aparicio, legisladora de Corrientes: "La Argentina necesita una política exterior al servicio del desarrollo, la producción y el trabajo, no de la confrontación permanente, como lo hizo siempre".

Germán Braillard, de Corrientes: "Argentina y Brasil son pueblos hermanos. Quienes vivimos en las provincias fronterizas lo sabemos: cada día nos conocemos más, nos queremos más y trabajamos mejor juntos. Milei no debería poner en riesgo ese camino de integración. El futuro se construye con diálogo, respeto y cooperación".

Gabriela Lizana, diputada mendocina: "Los agravios nunca fortalecen a un país. Con Brasil nos unen la historia, el comercio y millones de puestos de trabajo que dependen de una relación madura entre dos naciones hermanas. Gobernar con sensibilidad también es construir puentes, no romperlos. El desarrollo solo es verdadero cuando la gente queda adentro, no cuando la confrontación deja oportunidades afuera".

Katia Blanc, diputada chaqueña: "Lo interesante es la integración regional en dirección a nuestra gente, con más empleo, desarrollo y cuidado de lo nuestro".