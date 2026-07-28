Diego Santilli pide tratar proyectos de los aliados: Maximiliano Pullaro y el PRO, las prioridades

Con el Congreso en receso, el jefe de Gabinete, Diego Santilli , comenzó a sondear con los referentes legislativos una agenda para el segundo semestre y pidió un cambio de metodología: solicitó que, al menos en Diputados , sean incluidos proyectos de aliados. La prioridad es contentar al PRO y al gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro .

El bloque amarillo y el mandatario santafesino tienen la llave del cuórum, que en la última sesión estuvo muy justo. Además, Santilli considera que estos espacios son claves para acordar una alianza que permita la reelección de Javier Milei .

En Diputados, la bancada que preside Cristian Ritondo cuenta con doce escaños decisivos. Pullaro, en tanto, controla a su exvicegobernadora Gisela Scaglia , quien aún preside el PRO de Santa Fe y es jefa del bloque Provincias Unidas (PU), donde conviven 18 representantes de orígenes diversos que no siempre votan igual.

Al jefe de Gabinete le interesa mantener un puente con el gobierno de Santa Fe, para un acuerdo que ya tiene su prototipo: La Libertad Avanza (LLA) no se involucraría en la elección local -donde no tiene candidatos definidos- y tendría el monopolio de las listas legislativas, en una provincia que renovará bancas en ambas cámaras.

Scaglia fue invitada a las últimas reuniones de bloques dialoguistas que organiza Martín Menem , motivo de reproche de algunos de sus dirigidos que no tienen intenciones de acercar filas al Gobierno, como el socialista de su provincia Esteban Paulón ; o el quinteto que representa al gobierno de Córdoba.

#SemanaSantaFe El abrazo entre Pullaro y Karina Milei reavivó las especulaciones sobre un acuerdo Mientras LLA baja sus aspiraciones para 2027, Romina Diez queda descolocada y persiste la incógnita: ¿Aleart será candidato? https://t.co/ktArsfQYsm @pfornero pic.twitter.com/T48bB5i8KP

La agenda de Diego Santilli

La actividad legislativa retomará con fuerza la semana próxima, cuando comiencen los debates en comisión del proyecto de inocencia fiscal, un nuevo compendio de reglas para facilitar el blanqueo de fondos. También podrían iniciarse los primeros debates de la iniciativa para reformar la carta orgánica del Banco Central, que será anunciada el próximo jueves por Milei, a través de una cadena nacional.

En LLA confían en lograr un acuerdo para ambos temas y evalúan una sesión el miércoles 19 con estos temas. Podría haber otra el 26, para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, en caso de que haya sido aprobado en el Senado, donde se debatirá otra vez el 6 de agosto, luego de cuatro intentos fallidos. Como explicó Letra P, una movilización masiva complica el tratamiento de la iniciativa, porque el radicalismo no confirma su apoyo.

LLA intentará sumar a las sesiones de Diputados los temarios las propuestas de los aliados, una modalidad de trabajo que no utilizó desde que llegó al oficialismo. En el Senado, la jefa libertaria Patricia Bullrich sí aplica este criterio: la última vez que abrió el recinto se aprobó la declaración de Tucumán capital simbólica, a pedido de las senadoras de esa provincia, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.

TODO POR LA REELECCIÓN Karina Milei regresó a la primera línea y se consolida como la “bala de plata” del Gobierno para cerrar negociaciones políticas.



Buenos Aires, CABA y Santa Fe, entre las provincias que concentran su interés.



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Los pedidos

La oferta de sumar expedientes propios llegó al PRO y ya tiene sus reclamos. El principal es el proyecto para habilitar la siembra al costado de las rutas nacionales, que sumaría una gran cantidad de hectáreas a las cosechas. Ni siquiera pasó por las comisiones.

Ese es otro trámite inusual pedido por Santilli: que LLA convoque a una comisión que controla -como la de Presupuesto- para debatir temas que no pide el Poder Ejecutivo. El problema, claro está, será cuando alguna de esas iniciativas contempla un costo fiscal. Milei no lo aceptará.

El problema en Diputados para el Gobierno es que tiene el cuórum muy ajustado, a partir de algunos representantes provinciales que empezaron a desmarcarse, como los legisladores de Misiones. De hecho, la última sesión casi se cae y fue necesaria la ayuda del santacruceño José Garrido, cercano al gobernador Claudio Vidal.

Durante el debate, Garrido recordó su ayuda cuando su coterráneo Jairo Henoch Guzman, de LLA, cuestionó al gobernador. "La próxima, tiene un voto menos", amenazó. El flamante jefe de Gabinete se puso manos a la obra para evitarlo.