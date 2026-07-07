Catamarca: La Libertad Avanza apunta a los centros urbanos, mientras relojea el vínculo con Jalil

Mientras muñequea el vínculo de Raúl Jalil con la Casa Rosada , la franquicia libertaria de Catamarca apuesta a hacerse fuerte en los centros urbanos de esa provincia del Norte Grande. Es una jugada a dos bandas a través de la cual quiere quedarse con alguna intendencia y edificar desde allí una propuesta provincial competitiva para el caso de que haya tambores de guerra.

LA CASA ESTÁ EN ORDEN Catamarca: con dos gestos públicos, Corpacci avaló la jugada de Jalil para romper el bloque de UP en Diputados

El plan de acción trazado es todo un desafío para la tropa libertaria. No por los objetivos fijados, sino por la buena relación que Javier Milei mantiene con Jalil , el gobernador peronista a destronar por los alfiles violetas. El fantasma de un acuerdo que le impida a los libertarios catamarqueños jugar en las elecciones provinciales o tener que jugar a media máquina está presente en todos los análisis. En la pata catamarqueña de La Libertad Avanza lo saben, pero reconocen que son negociaciones que se cierran entre cúpulas y poco tienen para influir.

Con esa coyuntura a cuestas, los libertarios igual construyen. “La idea es ganar en todos lados”, dicen, pero automáticamente reconocen que hay dos departamentos, entre los 16 que tiene la provincia, en los que más fichas ponen: Capital y Valle Viejo .

No casualmente, son los más poblados. Juntos, reúnen el 50% del padrón, unos 170 mil electores. Son la parte más importante del área metropolitana de San Fernando del Valle de Catamarca . Es una realidad que se repite en varias provincias del norte: en los centros urbanos es donde más penetra la figura de Milei.

La ciudad que más ilusión causa en La Libertad Avanza es Valle Viejo, donde votan unas 30 mil personas. “Es la más ganable”, creen, en virtud de lo que consideran una mala gestión de la actual intendenta, Susana Zenteno . Allí se anotan para competir el concejal Gerónimo Cabrera y Soledad Crespo , referente libertaria.

Cabrera es, por ahora, el que le pone el cuerpo a las críticas a Zenteno: hasta le pidió que dé un paso al costado acusándola de tomarse numerosas licencias y, paradójico en un libertario, bancó un plan de lucha anunciado por el sindicato de empleados municipales.

El concejal Gerónimo Cabrera, uno de los que suena como candidato en Valle Viejo.

En San Fernando del Valle de Catamarca la cosa es más compleja por su tamaño, ya que votan allí unas 140 mil personas. Todo indica que la ciudad que hoy gobierna el peronista Gustavo Saadi se avecina a un cambio de intendencia porque su alcalde irá por la gobernación y el oficialismo debe construir una sucesión que hoy no está clara.

En ese escenario, La Libertad Avanza quiere pegar el zarpazo y anota para eso a dos concejales. Uno es Diego Figueroa, presidente del bloque libertario en el Concejo Deliberante. El otro, Tiago Puente, uno de los radicales expulsados del Comité por acercarse a los libertarios en campaña que luego armaron el partido Generar. Ese espacio cuenta con cuatro diputados en la cámara baja catamarqueña.

Los dos obstáculos libertarios en Catamarca

El armado libertario en Catamarca se enfrenta a dos obstáculos. Uno es discursivo y deriva del acercamiento de Jalil a la Casa Rosada. Allí la pregunta es cómo construir un relato opositor a un gobierno tan cercano a la cúpula libertaria. Proponer un mejor clima para los negocios es difícil, ya que el motor económico provincial es la minería a la que Jalil le allanó el camino. Con el gobernador, además, tampoco es tan seductor agitar el fantasma kirchnerista. Por eso, la candidatura de Saadi, más cercano a Lucía Corpacci y al ecosistema K, les acomoda un poco la estrategia ya aprehendida.

El otro desafío es, en realidad, una decisión a tomar. A partir de esta elección, las ciudades catamarqueñas cambiarán su forma de elegir concejales. Se adoptará un sistema de uninominalidad, en la que las localidades se dividen en circuitos y cada uno de esos circuitos elige un concejal. Es decir, las fuerzas políticas necesitan candidatos o candidatas fuertes en todos los circuitos y no solo uno para encabezar la lista, y nombres taquilleros no sobran. El dilema es entre usar esos nombres taquilleros para asegurar concejalías o resignar la apuesta segura e ir a todo o nada por las intendencias.

Quién se anota para la pelea grande

La pelea por los municipios es más atractiva que la disputa por el gobierno provincial. En La Libertad Avanza saben que los avatares de la política pueden indicar que no haya candidaturas para no complicarle la reelección a Jalil o que se juegue con baja intensidad, casi en modo testimonial. Sin embargo, hay nombres del riñón libertario puro que suenan para esa postulación.

Uno de ellos es Adrián Brizuela. Profesor de inglés y diputado desde 2025, viene de un paso en la Legislatura catamarqueña. El otro es Federico Lencina, presidente de la filial provincial del partido y parte del bloque libertario en la cámara baja. Allí, hay seis escaños en manos de soldados y otros ocho que son aliados.

Adrián Brizuela, uno de los diputados de La Libertad Avanza oriundos de Catamarca.

Lo que suceda en la gobernación es algo a tener en cuenta en términos comparativos con 2023. Aquella vez, como ahora, Catamarca no desdobló sus elecciones y por eso La Libertad Avanza decidió hacer una apuesta local. Esa apuesta fue encabezada por José Jalil, primo del gobernador. Enganchado a la boleta de Milei, el Jalil violeta cosechó 15 puntos en las PASO, pero logró subirse a la ola de Milei y quedarse con la mayoría de los electores que no votaron en las internas y sí lo hicieron en la general. Así, creció ocho puntos, llegó a 23 y le arrebató el segundo lugar a Juntos por el Cambio.